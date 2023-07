Home

12 Luglio 2023

Manifestazione Crostina a Quercianella, le modifiche alla viabilità

Quercianella (Livorno) 12 luglio 2023

Giovedì 13 luglio, in occasione della sesta edizione della “Crostinata”, degustazione itinerante con assaggi di crostini, la viabilità nell’abitato di Quercianella subirà delle modifiche.

Per consentire la manifestazione gastronomica in condizioni di sicurezza, dalle ore 18 e fino alle ore 24 del 13 luglio, si applicano i seguenti provvedimenti:

1- divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in:

piazza Giovanni Fattori, in via dei Macchiaioli nel tratto compreso tra via Diego Martelli e piazza Giovanni Fattori; in via Giovanni Pascoli nel tratto compreso tra via Diego Martelli e piazza Giovanni Fattori, in via Pietro Nardini, in via Mario Puccini nel tratto compreso tra via Arturo Conti e fine strada in prossimità della linea ferroviaria;

2- il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi diretti alle rimesse interne e quelli a servizio delle persone invalide in via Arturo Conti ed in via dei Macchiaioli nel tratto compreso tra piazza Giovanni Fattori e fine strada;

3- divieto di sosta con rimozione forzata in via Mario Puccini per 15 metri antecedenti l’intersezione con via Arturo Conti provenendo da sud.

Gli eventuali spazi di sosta per persone disabili presenti nelle strade interessate dai provvedimenti saranno ricollocati nelle immediate vicinanze.

