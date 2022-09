Home

13 Settembre 2022

Livorno 13 settembre 2022 – Manifestazione Guglia, “Non era una percezione, Denny ha pagato per tutti”

“Troppe segnalazioni di case occupate da clandestini lasciate cadere nel vuoto, un quartiere dimenticato dal Sindaco”

“Per parlare della tragica morte di Denny ho atteso diversi giorni, perché chi è livornese conosce il rispetto del dolore dei familiari e anche dei quartieri.

Livorno in alcune zone presenta ancora una socialità e un legame tra le persone che sono unici e meravigliosi.

La manifestazione spontanea di ieri sera in via Giordano Bruno, dove le mamme, le zie, i cugini e gli amici urlavano e chiedevano giustizia per Denny e legalità per un quartiere abbandonato, è il segnale che il problema è assolutamente concreto e non è certo una percezione.

Nella manifestazione c’erano i quartieri, con il loro dolore e la loro rabbia, erano tutti uniti sentendosi appartenere ad una grande famiglia.

Denny è un lutto troppo grande per tutti e non può essere dimenticato per convenienze politiche.

I cittadini hanno compreso che la sottovalutazione del rischio che il Sindaco Salvetti ha perpetrato con ostinazione in questi tre anni, ha portato Livorno a situazioni intollerabili.

Proprio il 2 agosto, Salvetti, a dimostrazione che non ascolta i cittadini livornesi ha rinnovato il CDA di Casalp riconfermando alla guida il suo Presidente e quindi avallando la sua gestione e il degrado dei quartieri.

Livorno è una città dove si ha paura a frequentare alcune zone, dove i residenti di alcune aree e non solo via Giordano Bruno, ma penso anche ad altri condomini come quelli di via Bengasi oppure alla Guglia, sono lasciati da soli e quando chiedono aiuto all’amministrazione se va bene trovano le porte chiuse, altrimenti vengono addirittura derisi arrivando a sminuire i loro problemi.

Adesso è il momento di stare a fianco dei cittadini, di quelli che il Sindaco Salvetti tiene chiusi nei quartieri difficili, quelli a cui si ride in faccia dicendo che è solo percezione. Fratelli d’Italia non li lascerà da soli a combattere il degrado dei loro quartieri.

Noi ci siamo presi questo impegno a cominciare dalla mia campagna elettorale nel 2019, chiusa con la visita di Giorgia Meloni ad una famiglia alla Guglia, a dimostrazione che la nostra attenzione e il nostro ascolto è verso chi ha più difficoltà.”

lo dichiara Andrea Romiti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Livorno.

