Manifestazione #Nogreenpass, nuovo percorso e stretta del Viminale sui cortei, parla un organizzatore (Video)

14 Novembre 2021

Livorno 13 novembre 2021

Si è svolta ieri pomeriggio a Livorno la manifestazione per le vie cittadine dei No Green Pass.

I manifestanti questa volta hanno cambiato percorso, eravamo infatti abituati a veder sfilare il corteo per le vie principali del centro città. Oggi invece si sono radunati in piazza della Repubblica e si sono diretti in piazza San Marco per poi tornare al punto di partenza.

Cristian, uno degli organizzatori delle manifestazioni no green pass a Livorno, sul cambio di percorso dichiara:

” Alcuni attivisti hanno proposto di farci conoscere anche da altri quartieri che ancora non ci hanno visto sfilare in corteo.

Abbiamo accolto di buon grado questo tipo di iniziativa e inoltre oggi in programma c’era anche un’altra iniziativa (No rincaro day) ed abbiamo ritenuto opportuno lasciare il giusto spazio per manifestate”



Sulle nuove regole per le manifestazioni dei no green pass, Cristian risponde:

“Ieri 12 novembre, abbiamo avuto un incontro col Prefetto e col Questore. Ci hanno riferito che hanno fatto un tavolo dove hanno discusso della nuova direttiva emanata dal Ministero dell’Interni ma che l’ordinanza non era ancora pronta.

Per questo non abbiamo informazioni utili sulle quali lavorare. Pertanto le informazioni uscite oggi sulla stampa, non ho idea da dove vengano fuori e per me non sono ufficiali. Non mi sento di commentare qualche cosa di non ufficiale. Noi lavoriamo su qualcosa di concreto e non su delle indiscrezioni giornalistiche”

