Manifestazione "Praticamente Piazza XX – On Stage", i divieti al traffico in vigore da domani

21 Luglio 2021

Manifestazione “Praticamente Piazza XX – On Stage”, i divieti al traffico in vigore da domani

Ordinanza di traffico per la manifestazione “Praticamente Piazza XX – On Stage”

Livorno, 21 luglio 2021

Per consentire lo svolgimento della rassegna “Praticamente Piazza XX – On Stage” è stata emanata un’ordinanza di traffico che prevede:

Con efficacia nei giorni 22, 23, 24 e 25/7/2021, dalle ore 18 alle ore 24:

• l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza XX Settembre, fermo restando una corsia di collegamento veicolare compresa tra via Gazzarrini e via Mentana e compresa tra via Oberdan e via dei Mulini.

I suddetti divieti comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa.

• l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in adiacenza ai tratti sopraindicati.

