Home

Cronaca

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pubblicato un avviso per la presentazione di progetti

Cronaca

12 Febbraio 2026

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pubblicato un avviso per la presentazione di progetti

Livorno 12 febbraio 2026 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pubblicato un avviso per la presentazione di progetti

Le domande entro il 31 maggio 2026

Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte relative a manifestazioni commerciali a carattere straordinario per la valorizzazione dei luoghi cittadini per l’anno 2026, fatta eccezione del periodo natalizio. I progetti potranno essere presentati entro il 31 maggio 2026.

Sono ammessi a partecipare gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche o relative Associazioni di categoria, gli imprenditori individuali o società regolarmente costituite iscritte nel registro delle imprese compreso imprese artigiane, e le Associazioni, Enti, Organizzazioni che abbiano nel proprio Statuto l’organizzazione di eventi commerciali.

Per quanto riguarda le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, ciascun organizzatore non potrà organizzarne più di due, per la durata massima di due giorni ciascuna.

Saranno valutate in via esclusiva le proposte riguardanti piazza della Repubblica, piazza Magenta, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Saragat e via Fratelli Bandiera.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/02/2026 sono state approvate le modalità e i criteri di approvazione di progetti riguardanti l’organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario finalizzate alla valorizzazione dei luoghi cittadini nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio Commercio e altre attività produttive tramite Pec all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it.

Per ulteriori informazioni:

cdesideri@comune.livorno.it

cmazzoni@comune.livorno.it

tmuraglia@comune.livorno.it

oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.livorno@postacert. toscana.it

L’avviso e la documentazione sono consultabili alla seguente pagina: https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/avviso- pubblico-per-manifestazioni- commerciali-a-carattere- straordinario-finalizzate- alla-valorizzazione-dei- luoghi-cittadini-anno-2026.