“Manifestival”, domani taglio del nastro, In piazza della Vittoria a Livorno le “affissioni d’artista”

13 Giugno 2021

Livorno, 13 giugno 2021

Conto alla rovescia per “Manifestival”, progetto di installazione di manifesti d’artista negli spazi affissioni pubblici che sarà inaugurato domani, lunedì 14 giugno ore 11.30 in piazza della Vittoria a Livorno

Sarà presente l’assessore comunale alla Cultura Simone Lenzi e degli ideatori Riccardo Bargellini e Alessandra Falca.

Manifestival si propone di riempire la città di affissioni artistiche, valorizzando l’arte di saper richiamare l’attenzione del pubblico attraverso il manifesto, ispirandosi a Leonetto Cappiello, nato a Livorno nel 1875 e padre del modello cartellonismo pubblicitario.

Per la prima edizione del Manifestival sono stati scelti 13 creativi di Livorno, che hanno realizzato le loro opere grafiche tutte nello stesso formato, partendo da un cartoncino nero e ispirandosi ad artisti storicizzati e opere livornesi dall’800 all’arte contemporanea.

Gli artisti sono:

Maurizio Fontanelli, Lorenzo Gennari, Giga, Simone Luciano, Sandro Mainardi, Luca Marcaccini, Veronica Martinelli; Mubu, Giuliano Nannipieri, Fratelli Pisabari, Manuela Sagona, Francesco Variale e Martina Veracini che hanno omaggiato la città”.

“Manifestival” si avvale come partners di Comune di Livorno, Fondazione d’arte Trossi-Uberti con la collaborazione della Cooperativa Sociale Brikke Brakke e Nobili Pubblicità, “nasce primariamente – spiegano i creatori – come idea a sostegno dei dipendenti dell’ufficio affissioni che, nel periodo pandemico, si sono trovati con la difficoltà di non avere niente da attaccare”.

Come chiariscono meglio Bargellini e Falca, “forti dell’esperienza di “#io_manifesto”, ideato dallo Studio di Architettura 70m2 nel maggio dello scorso anno realizzato in Piazza della Vittoria, nato per valorizzare gli spazi pubblicitari rimasti inutilizzati coinvolgendo creativi della città, abbiamo ideato in collaborazione con il Comune di Livorno un evento sui “manifesti d’artista” da esporre in tutti i quartieri della città.

I manifesti verranno affissi per tutta la città con questa successione:

14/24 giugno – Manifesto istituzionale + Prima Tranche Manifesti d’artista (Livorno Pre-Novecentesca/Primo novecento)

25giugno/ 05 luglio – Manifesto istituzionale + Seconda Tranche Manifesti d’artista (Artisti Livornesi Primo Novecento/Metà Novecento)

05/15 luglio – Manifesto istituzionale + Terza Tranche Manifesti d’artista (Artisti Livornesi Fine Novecento/Contemporanei)

Il pubblico è invitato di volta in volta in tutta la città a scoprire attraverso il MANIFESTIVAL i trenta artisti livornesi storicizzati, secondo l’elenco che si trova qui di seguito.

MANIFESTIVAL AFFISSIONI D’ARTISTA

LISTA – ARTISTI

Prima Uscita – Livorno Pre-Novecentesca/Primo novecento

1. Guglielmo Micheli [ Livorno 12.10.1866 – Livorno 07.09.1926]

2. Eugenio Cecconi [Livorno 1842 – Firenze 1903]

3. Elin Danielson Gambogi [ Noormarkku 03.09.1861 – Antignano 31.12. 1919]

4. Enrico Pollastrini [ Livorno 15.06.1817 – Firenze 19.01.1876]

5. Mario Puccini [ Livorno 28.06.1869 – Firenze 18.06.1920]

6. Leonetto Cappiello [ Livorno 09.04.1875 – Cannes 02.02.1942]

7. Matilde Malenchini [ Livorno 03.12. 1779 – Fiesole 08.09.1858]

8. Alfredo Müller [ Livorno 30.06. 1869 – Parigi 07.02.1939]

9. Giovanni Fattori [ Livorno 06.09.1825 – Firenze 30.08.1908]

10. Vittorio Corcos [Livorno 04.10.1859 – Firenze 08.11.1933]

Seconda Uscita – Artisti Livornesi Primo Novecento/Metà Novecento

1. Oscar Ghiglia [ Livorno 23.08.1876 – Firenze 14.06. 1945]

2. Gabriele Gabrielli [ Livorno 1895 – Livorno 18.12.1919]

3. Cesare Bartolena [ Livorno 27.05.1830 – Livorno 14.05.1903]

4. Plinio Nomellini [ Livorno 06.08.1866 – Firenze 08.08.1943]

5. Llewelyn Lloyd [ Livorno 30. 08. 1879 – Firenze 01.10.1949]

6. Amedeo Modigliani [ Livorno 12.07.1884 – Parigi 24.01.1920]

7. Ulvi Liegi [ Livorno 11.10.1858 – Livorno 14.09.1939]

8. Gino Romiti [ Livorno 1881 – Livorno 1967]

9. Ferruccio Pagni [ Livorno 11.09.1866 – Torre del Lago 20.11.1935]

10. Osvaldo Peruzzi [ Milano 25.02.1907 – Livorno 30.12.2004]

Terza Uscita – Artisti Livornesi Fine Novecento/Contemporanei

1. Jean Mario Berti [ Livorno 1917 – Livorno 1992]

2. Renato Spagnoli [ Livorno 28.12.1928 – Livorno 13.03. 2019]

3. Renato Lacquaniti [ Napoli 1932 – Livorno 1998]

4. Mario Nigro [ Pistoia 28.06.1917 – Livorno 11.08.1992]

5. Franco Bellucci [ Livorno 1945 – Livorno 2020]

6. Pietro Addobbati [ Livorno 1931 – Livorno 1989]

7. Alessandra Michelangelo [ Livorno 1961 – Livorno 2009]

8. Luciano Castelli [ Livorno 01.07.1921 – Livorno 2006

9. Ferdinando Chevrier [ Livorno 06.01. 1920 – Livorno 31.07. 2005]

10. Voltolino Fontani [Livorno 11.02.1920 – Livorno 08.08.1976]