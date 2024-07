Home

22 Luglio 2024

Mannaia, mazza da baseball, coltello, cocaina e guida in stato di ebrezza, denunciato un 55enne

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 22 luglio 2024 – Mannaia, mazza da baseball, coltello, cocaina e guida in stato di ebrezza, denunciato un 55enne

Proseguono i controlli del territorio dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio, anche in orario notturno, per il contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale.

Con l’impiego di militari delle Stazioni di Capoliveri, Campo Elba e Porto Azzurro, coadiuvati da una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di Portoferraio, nella fascia oraria 23:00/05:00, sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici e l’assunzione di stupefacenti.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un 55enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato alla guida della sua autovettura e, sottoposto a controllo etilometrico. Il tasso alcolemico è risultato pari a 0,85 g/l.

Patente di guida ritirata ed autovettura affidata ad una terza persona idonea alla guida.

Nel corso di tali accertamenti, i militari hanno approfondito il controllo trovando all’interno del veicolo sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a circa 0,70 grammi, nel bagagliaio dell’auto una mannaia di quasi un metro di lunghezza ed una mazza da baseball in metallo il cui porto era assolutamente ingiustificato a quell’ora della notte e perché sull’isola non risultano presenti campi da baseball mentre addosso all’uomo è stato rinvenuto un coltello con lama a scomparsa.

In ragione di tali riscontri, la perquisizione è stata estesa all’abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti ulteriori 1,80 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa 10 grammi del tipo hashish.

L’uomo è stato pertanto segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanza stupefacente per uso non terapeutico nonché denunciato all’A.G. labronica per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebrezza.

È importante sottolineare la pericolosità della diffusione di stupefacenti ed alcol tra i giovani e le gravi conseguenze che essa comporta, soprattutto in relazione alla guida. I controlli dei carabinieri in chiave di contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, al fine di preservare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini proseguiranno.