Mano nella mano: incontro tra generazioni: i bambini incontrano gli anziani del Pascoli

25 Gennaio 2026

Livorno 25 gennaio 2026 Mano nella mano: incontro tra generazioni: i bambini incontrano gli anziani del Pascoli

Il nido d’infanzia “Chicchirillò”, gestito dalla Cooperativa Orsa, e l’RSA comunale “Giovanni Pascoli” gestito dalla Cooperativa G. Di Vittorio di Livorno hanno avviato, a partire da quest’anno, un gemellaggio, dando vita al progetto “Mano nella mano: incontro tra generazioni”, un percorso che vede come protagonisti bambini e anziani.

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro autentico tra due generazioni che, nella società contemporanea, vivono spesso separate e distanti. Il progetto intende promuovere una rete di relazioni intergenerazionali capace di arricchire entrambe le parti, valorizzando il ruolo educativo, affettivo e culturale degli anziani nella crescita dei bambini.

“Mano nella mano” mette in dialogo fragilità e forza, saggezza e spensieratezza, esperienza e scoperta, generando un valore educativo e umano condiviso. L’incontro tra bambini e anziani diventa così un vero e proprio ponte di comunità, capace di trasmettere cura, memoria e speranza, e di rafforzare il senso di appartenenza alla città di Livorno.

Questa mattina si è svolto il primo incontro del progetto: un piccolo gruppo di bambini del nido, accompagnati da un’educatrice e da un’assistente, si è recato presso l’RSA “Pascoli”, dove ha avuto l’opportunità di conoscere gli ospiti della struttura. Durante la mattinata, grandi e piccoli hanno condiviso momenti di gioco e di lettura, ma soprattutto hanno potuto sperimentare la bellezza dello stare insieme, attraverso lo scambio di sguardi, sorrisi ed emozioni.

L’esperienza rappresenta un’importante opportunità, dimostrando come la collaborazione tra servizi educativi e strutture socio-assistenziali possa generare percorsi di grande valore educativo e sociale.

Un ringraziamento va ai genitori che, con disponibilità e collaborazione, rendono possibili gli spostamenti dei bambini, contribuendo concretamente alla realizzazione di queste giornate. A questo incontro, infatti, ne seguiranno altri, alternando momenti in cui i bambini si recheranno all’RSA e occasioni in cui gli anziani andranno al nido.

Questo primo incontro è stato reso ancora più significativo grazie a una coincidenza dal forte valore simbolico: i bambini che hanno partecipato sono nati nel 2023 e una signora ospite dell’RSA è nata nel 1923. In questo modo, la memoria di una vita lunga cento anni si è intrecciata con l’inizio del cammino dei più piccoli, creando legami che attraversano le età e raccontano la continuità della vita.

