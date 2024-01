Home

12 Gennaio 2024

Manomette braccialetto elettronico e lascia i domiciliari, denunciato un 20enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, hanno denunciato un 20enne di origini brasiliane per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

Nel corso di un servizio di pattuglia serale, i militari hanno ricevuto l’allarme di manomissione del braccialetto elettronico che era stata applicato al giovane per consentirne il controllo da remoto e si sono rapidamente portati presso la sua abitazione a Stagno per verificare la segnalazione.

Non trovandolo a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, hanno avviato le ricerche nelle vicinanze dell’abitazione dove lo hanno individuato.

Nel ricondurlo in casa, i carabinieri hanno constatato che il braccialetto elettronico era stato tagliato.

Non avendo fornito alcuna giustificazione sulla manomissione del dispositivo e sull’assenza dal domicilio, da cui non avrebbe potuto allontanarsi, i militari lo hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per evasione.

