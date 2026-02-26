Home

Manovra 2026 e novità fiscali, l’incontro di Confcommercio

26 Febbraio 2026

Manovra 2026 e novità fiscali, l’incontro di Confcommercio

Dedicato agli adempimenti obbligatori e alla Finanziaria

Livorno 26 febbraio 2026 –

Ampia partecipazione e grande attenzione da parte degli operatori economici all’incontro dedicato ai principali provvedimenti contenuti nella manovra di bilancio 2026 e alle più recenti novità fiscali organizzato da Confcommercio Livorno e CIOL (Centro Impresa Online).

Un momento di approfondimento tecnico ma anche operativo, pensato per fornire strumenti concreti alle attività del territorio chiamate a confrontarsi con nuove scadenze, adempimenti e opportunità.

Tra i temi centrali affrontati nel corso dell’incontro, particolare spazio è stato dedicato alla rottamazione quinquies, con un’analisi dettagliata degli aspetti procedurali, delle modalità di adesione e delle tempistiche di pagamento. Sono stati chiariti i requisiti di accesso, i debiti definibili e le conseguenze in caso di decadenza dal beneficio.

Particolare attenzione è stata prestata da imprese e imprenditori al nuovo adempimento relativo all’integrazione tra misuratore fiscale RT e Pos, destinato a incidere concretamente sull’organizzazione quotidiana delle attività.

Durante l’incontro sono state illustrate tutte le casistiche operative, i soggetti obbligati, le modalità tecniche di adeguamento e le responsabilità in capo agli esercenti, con l’obiettivo di prevenire errori e possibili sanzioni.

Tra gli altri argomenti trattati l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la nuova procedura di iperammortamento dei beni strumentali per il 2026.

L’appuntamento si è confermato un’importante occasione di aggiornamento per le imprese, in un quadro normativo che richiede sempre maggiore attenzione e tempestività nell’adeguamento.

Chi volesse informazioni in proposito può rivolersi a Confcommercio: stampa@confcommercio.li.it, 05861761059.