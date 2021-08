Home

20 Agosto 2021

Livorno 20 agosto 2021

Dopo il sold out in pochi giorni dei mille biglietti per il concerto Manu Chao che chiude ill Cortomuso festival all’ippodromo Caprilli di Livorno sono stati messi in vendita altri 500 biglietti.

E’ esaurita anche la seconda tranche di biglietti, è definitivamente sold out il concerto di Manu Chao

Tutti i 1500 biglietti sono andati esauriti

