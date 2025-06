Home

12 Giugno 2025

Livorno, 12 giugno 2025 – Manu Chao torna a Livorno

Una data da scolpire nel calendario dell’estate 2025. Lunedì 4 agosto 2025 ore 21.30 a Livorno si esibirà, in Piazza del Luogo Pio, Manu Chao. Sarà un grande ritorno in città, dopo la sua ultima esibizione risalente al 2021 in occasione di Cortomuso Festival, quando il celebre cantautore accolse sul palco i lavoratori della Gkn. Il concerto è organizzato da XLR Produzioni, in collaborazione con il Comune di Livorno, The Cage, LEM e VignaPR. La cornice suggestiva sarà quella del quartiere Venezia, subito dopo la chiusura dell’edizione 2025 di Effetto Venezia, in programma dal 30 luglio al 3 agosto.

L’artista francese naturalizzato spagnolo, un cittadino del modo che fa della musica un potete strumento per promuovere la lotta per i diritti umani, sarà in Italia a grande richiesta con cinque nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, in programma questa estate. Il primo è fissato per sabato 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze per Musart Festival; poi 29 luglio a Villa Erba a Cernobbio per il Lake Sound Park; l’1 agosto al Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) per Acieloaperto festival; il 4 agosto in Piazza del Luogo Pio a Livorno e il 10 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero.

A Livorno, lunedì 4 agosto, ingresso unico a 26 euro + diritti di prevendita; biglietti in vendita su Ticketsms.it a partire dalle ore 12:00 di venerdì 13 giugno.

Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace”, che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti, cantando i grandi inni della sua carriera: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

