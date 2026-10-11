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Manuel Agnelli e Federico Zampaglione protagonisti dell’ultima giornata del 15° FIPILI Horror Festival

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11 Ottobre 2026

Manuel Agnelli e Federico Zampaglione protagonisti dell’ultima giornata del 15° FIPILI Horror Festival

Livorno 11 ottobre 2026

Cresce l’attesa per l’appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre, al 15° FIPILI Horror Festival dove, a partire dalle ore 19.00, i riflettori si accenderanno su due grandi ospiti della musica, che si avvicenderanno sul palco del Cinema 4 Mori. Cosa succede quando la grande musica d’autore incontra la settima arte? È possibile sublimare le proprie paure attraverso la musica? Sono alcune delle domande a cui risponderà il cantante e musicista ed ex giudice di “X Factor” Manuel Agnelli, vincitore del “David di Donatello” e di un “Nastro D’Argento” per la “Migliore Canzone Originale” per il film “Diabolik” dei Manetti Bros. L’artista con all’attivo collaborazioni alle colonne sonore dei film “Ravanello Pallido”, “Lavorare con lentezza”, “Said”, “Said: Black Blow” e 12 album in studio, sarà protagonista di un talk interattivo, dove le domande del pubblico faranno da filo conduttore. Un’occasione per esplorare il rapporto con le paure, individuali e collettive, attraverso lo sguardo e la sensibilità di uno degli artisti più riconoscibili della scena musicale italiana. Alle ore 20.30 da non perdere l’incontro, a ingresso gratuito, con il cantante e regista Federico Zampaglione che presenterà al pubblico un estratto inedito, in anteprima italiana, del suo nuovo film “The Nameless Ballad” (in uscita in sala il 5 novembre per Filmclub Distribuzione), pellicola horror incentrata sul mondo della musica.

L’ultima giornata di festival parte alle ore 10.30, al Cinema 4 Mori, con il consueto appuntamento con “Cinema a colazione” rassegna di cinema organizzata dallo stesso il FIPILI in collaborazione con Circolo del Cinema Kinoglaz, Centro Studi Commedia all’Italiana, Università 50&più e Erasmo Libri. In occasione del 50° anniversario del film, sarà proiettato “La casa dalle finestre che ridono” capolavoro horror di Pupi Avati del 1976, nell’edizione restaurata 4k. Come da tradizione, prima della proiezione sarà servita la colazione nel foyer del cinema. Biglietto e colazione (cornetto e caffè) 9 euro. Prenotazione obbligatoria al link https://biglietti.cinemaacolazione.it

Alle 15.00 il Cinema La Gran Guardia ospiterà l’ultima selezione di dieci cortometraggi in concorso: “Beyond the Sea” di Vladimir Scavuzzo, “Breathwork” di Erik Westerström, Coins di Alex Johannes e Simone Miccinilli, “Cruising” di Giulio Riccardi, “Dissent” di Sager Al Nuaimi, “Everblind” di Camillo Sancisi, “Funny Terror” di Andrea Zattini, “Get to Work” di Parsa Zahedi, “Il Patto di Agata” di Alessio Petrillo e “The Wrath of an Innocent Man” di Manuel Zaffiro. Un’occasione per scoprire nuove voci e visioni del cinema breve contemporaneo. Ingresso unico a 4 euro.

Alle ore 17.00 (Cinema La Grand Guardia), spazio alla cerimonia di premiazione del Concorso Cortometraggi, con il “FIPILI Horror Festival – Premio Federico Frusciante”. La Gran giuria, composta dai giornalisti cinematografici Valentina d’Amico (movieplayer.it) e Filippo Mazzarella (Ciak, Film Tv), dalla truccatrice cinematografica Dalia Colli, e capitanata dai registi e produttori Manetti Bros, assegnerà il premio “FIPILI Horror Festival – Premio Federico Frusciante”, riservato ai corti di massimo 15 min. A decretare il miglior corto per la categoria Internazionale saranno invece i registi Francesca Detti e Alessandro Izzo “I Licaoni” affiancati dai critici cinematografici Fabio Canessa e Francesca Lenzi e dalla regista Livia Giunti. La categoria Weird sarà valutata da una giuria composta dai giovani professionisti del settore: l’attore Francesco Braschi (storico amico di Frusciante) la truccatrice e specialista effetti speciali per il cinema Sarah Marchesoni, e la content creator e cacciatrice di location di cinema Niky Argento. Tra i premi collaterali, sarà assegnato il premio speciale “Horror of the web”, decretato da una giuria di dieci giurati di siti specializzati nel genere horror ed il premio alla “miglior Regia” assegnato da AIR3 Associazione Italiana Registi. Ingresso libero.

La giornata si concluderà alle 22.00 (Cinema 4 Mori) con un omaggio a Federico Frusciante, figura amatissima della critica e della divulgazione cinematografica, attraverso “Essi vivono” (They Live), il cult diretto da John Carpenter nel 1988. In programma l’anteprima dell’edizione rimasterizzata in 4K, in versione originale sottotitolata: un’occasione per riscoprire sul grande schermo un film che ha trasformato la fantascienza e l’horror in una riflessione ancora attuale sul potere, sulla manipolazione e sulla società dei consumi.

Il FIPILI Horror Festival è organizzato con la compartecipazione del Comune di Livorno, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo e Commercio e con il contributo di Fondazione Livorno ed il contributo di Fondazione Sistema Toscana. Il festival è organizzato in collaborazione con Cinema Teatro 4 Mori, Cinema La Gran Guardia, Symphony Record shop, Cinema Arsenale, Cinema La Compagnia, Nuovo Teatro delle Commedie, Itinera Progetti e Ricerche, Autolinee Toscane (mobility partner),Bagni Lido Livorno,Ford Blubay, Di Gabbia, Container Livorno, La Feltrinelli Livorno, MuraLi.

Il festival si avvale dei seguenti Media partner: 5&5 Podcast, Inno al Cinema, Horror Dipendenza, Film Horror che Passione, Horror Italia 24, Horror Italy, Horror Obsessed, Horror Vacui, In Genere Cinema, In Genere Horror, Non aprite questo blog, Ore d’orrore, Cine-distopic. Tutti i film internazionali sono in versione originale sottotitolati in italiano. Tutte le proiezioni sono da considerarsi vm18, l’ingresso in sala per i minorenni è consentita solo se accompagnati da un genitore o tutore.

Prevendite su: www.fipilihorrorfestival.it, www.cinema4mori.it, https://www.lagranguardia.it/ o alla cassa dei cinema durante i giorni della manifestazione. Biglietti: Cinema La Gran Guardia intero 4 euro, Cinema Teatro 4 Mori 6 euro, ridotto 4 euro per abbonati Autolinee Toscana e possessori “pass concorsi” FIPILI Horror Festival acquistabile solo alla cassa del cinema 4 Mori mostrando la propria tessera. E-mail: fipilihorrorfestival@gmail.com Telefono: +39 328.7372627

Segui il festival sui suoi canali social Instagram https://www.instagram.com/fipilihorrorfestival/ e facebook https://www.facebook.com/fipilihorrorfestival/ e con l’hashtag #fipilihorrorfestival

Ufficio stampa FIPILI Horror Festival

Olimpia De Meo | Cellulare: +39 320 0404080 | e-mail: press.olimpiademeo@gmail.com

Il programma di domenica 11 ottobre 2026:

Ore 10:30 – CINEMA 4 MORI

-CINEMA A COLAZIONE-

Film – LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO regia di Pupi Avati, Italia 1976 (110’).

Edizione restaurata 4k speciale 50°anniversario.

Evento in collaborazione con Circolo del Cinema Kinoglaz, Centro Studi Commedia all’Italiana, Università 50&Più.

Ingresso unico 9 euro con colazione compresa. Prenotazione biglietto: https://biglietti.cinemaacolazione.it

Ore 15:00 – CINEMA LA GRAN GUARDIA

CONCORSO CORTOMETRAGGI 2026. Proiezione 10 corti in concorso.

Beyond the Sea di Vladimir Scavuzzo

Breathwork di Erik Westerström

Coins di Alex Johannes, Simone Miccinilli

Cruising di Giulio Riccardi

Dissent di Sager Al Nuaimi

Everblind di Camillo Sancisi

Funny Terror di Andrea Zattini

Get to Work di Parsa Zahedi

Il Patto di Agata di Alessio Petrillo

The Wrath of an Innocent Man di Manuel Zaffiro

Ingresso unico 4 €

Ore 17:00 – CINEMA LA GRAN GUARDIA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGI

“Premio Federico Frusciante”.

Alla presenza dei giurati di ogni categoria e di ospiti in omaggio a Federico Frusciante.

Ingresso libero

Ore 19:00 – CINEMA 4 MORI

Incontro – “Paure per Agnelli”. Conversazione tematica con il cantautore Manuel Agnelli.

Ingresso unico 4 €

Ore 20:30 – CINEMA 4 MORI

Incontro – “The Nameless Ballad” il regista Federico Zampaglione presenta un estratto inedito del suo nuovo film in anteprima nazionale.

Ingresso libero

Ore 22:00 – CINEMA 4 MORI

–Omaggio a Federico Frusciante-

Film – ESSI VIVONO regia di John Carpenter, Usa 1988 (94’).

Anteprima edizione rimasterizzata 4k. V.O. Sottotitolata.

Ingresso unico 6 € (ridotto* 4 €)