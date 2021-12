Home

Manuel Aspidi accompagnato da One Voice Gospel Choir canta il Natale, Il 18 il concerto di beneficenza al Santuario di Montenero

7 Dicembre 2021

Livorno 7 novembre 2021

Si è tenuta stamani la conferenza stampa di presentazione del primo concerto di Natale di Manuel aspidi; presenti l’artista livornese, l’assessore alla cultura Simone Lenzi e il responsabile eventi della Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea Adriano Tramonti.

Manuel Aspidi torna a Livorno, anzi, sulle colline retrostanti la città da cui il Santuario di Montenero si affaccia sul mare, per un concerto che rappresenta il primo spettacolo musicale in assoluto presentato all’interno dell’Aula Mariana del Santuario.

“Per me” ha scherzato Manuel aspidi “il Natale è così importante che comincio a cantare Jingle Bells già ad agosto. Ho sempre sognato un concerto di Natale e ora, grazie anche al supporto del Vescovo, questo desiderio diventa realtà. Lo scopo benefico ne amplifica il valore, che è anche quello di ritrovarsi insieme con un po’ di leggerezza. Oltretutto torno a cantare a Livorno, la città che amo e che porto sempre nel cuore anche quando sono all’estero, promuovendone la conoscenza”.

“Questo concerto” ha sottolineato Simone Lenzi “costituisce una bellissima occasione per due motivi. Da una parte c’è quello musicale, perché non capita spesso una manifestazione con un ensemble così importante. Poi c’è il lato benefico che rappresenta il modo migliore per celebrare il Natale attraverso un regalo che anche per gli altri. E l’attenzione della Curia per questo evento lo sottolinea chiaramente”.

“La Fondazione Lem” ha affermato Adriano Tramonti “ha deciso di sostenere questa iniziativa, che si inserisce nel contesto delle festività natalizie, occupandosi della sua organizzazione. Siamo ben lieti di poter partecipare ad un evento di sicuro richiamo e valore”.

La location della Sala Mariana di Montenero potrà ospitare 700 posti a sedere. I biglietti sono già disponibili sul circuito Viva Ticket al link https://bit.ly/31hZGXfo acquistabili in loco dalle 18.00 di sabato 18 dicembre all’ingresso della Sala.

Il concerto destinerà parte del ricavato all’associazione I Sogni di Jo e al Cà Moro.

Sulla scaletta della serata del 18 dicembre Manuel ha voluto mantenere il riserbo, anche se le canzoni saranno tutte a tema natalizio. Quello che invece è certo è che in questa veste da “crooner” Manuel sarà accompagnato dal One Voice Gospel Choir, un coro Gospel di ben quaranta elementi, oltre che da un trio formato da piano, basso e chitarra.

