Home

Boxpress

Manuel Aspidi (ex di Amici) fa coming out in TV: “Sono gay”

Boxpress

12 Maggio 2021

Manuel Aspidi (ex di Amici) fa coming out in TV: “Sono gay”

Livorno 12 maggio 2021

Il cantante livornese Manuel Aspidi (ex Amici) fa Coming out in diretta Tv a Ogni mattina: “Sono gay”

Manuel Aspidi, ex cantante di Amici 2006/2007 e di The Voice of Italy, ha rivelato oggi la propria omosessualità a Ogni mattina, il programma quotidiano di Tv8 condotto da Adriana Volpe

Queste le sue parole:

“Sono gay…. È la prima volta che lo condivido con il pubblico. Credo sia arrivato il momento di esser chi sono”.

“Io non sono sbagliato e non lo sono le altre persone come me.

Abbiamo il diritto di vivere la nostra vita senza nessun tipo di remora, senza nessuna difficoltà. Dire questo alla propria famiglia è importantissimo.

Io ho la fortuna di averne una che mi ha accolto e sostenuto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin