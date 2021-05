Home

Cronaca

Manuel Aspidi ritorna sulle scene con il singolo Soli a Metà 2.0

Cronaca

12 Maggio 2021

Manuel Aspidi ritorna sulle scene con il singolo Soli a Metà 2.0

Il cantante livornese ha scelto di riproporre in una nuova veste il primo inedito assegnatogli ad Amici

Livorno 12 maggio 2021 – Soli a Metà 2.0 – Manuel Aspidi

Da ieri, martedì 11 maggio è disponibile su tutte le piattaforme streaming Soli a Metà 2.0 su

etichetta Thomas Music and Art.

Finisce la lunga attesa per Manuel Aspidi che ha scelto di proporre una veste nuova di Soli a

Metà per il suo ritorno sulle scene dopo lo stop forzato degli ultimi mesi.

Il brano scritto da Salvatore Taormina e Giusy La Piana ha un grande significato per Manuel poiché, primo inedito assegnatogli ad Amici, incontrò immediatamente il favore del pubblico riscontrando un notevole e duraturo successo ed è per questo che ha voluto riproporlo in una versione totalmente nuova che sicuramente tornerà ad abbracciare tantissimi cuori come già accaduto in passato.

Manuel, entusiasta di questa nuova veste di Soli a Metà, dichiara:

“sono felice del risultato ottenuto grazie ad un team eccezionale a partire dal mio manager e produttore Thomas Aspidi, Franca Dini responsabile alla comunicazione, i miei collaboratori di grande valore il mio produttore artistico Ugo Bongianni pianista arrangiatore e produttore che vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di: Mina, Massimiliano Pani, Ivano Fossati, Celentano, Tiziano Ferro, Mario Biondi, Dirotta su Cuba e molti altri, e Celeste Frigo sound ingineer che ha missato e masterizzato il brano Soli a metà 2.0 per We mix for you. Celeste Frigo collabora da anni con molti artisti tra i quali: Mina, Marco Mengoni, Giorgia, Blu Vertigo Gianluca Grignani e ha lavorato con Fabrizio De André”

Gli occhi di Manuel brillano di una nuova luce e mentre ci riporta al significato profondo del

brano: “un inno all’amore che deve essere vissuto aldilà del colore, della razza, della

religione, dei confini ” termina dichiarando: ” quello che ho voluto lanciare attraverso questa

canzone è un messaggio davvero importante per me che presto scoprirete tutti”

Non sappiamo cosa abbia voluto dire il talentuoso ed amato Manuel, ma sappiamo che di lui

possiamo fidarci e quindi aspettiamo le novità ascoltando Soli a Metà 2.0 nelle sue nuove

tinte ed armonie.

Il singolo Soli a Metà 2.0 si trova già su tutti gli store e il video ufficiale è sul canale Vevo dell’artista

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin