Home

Cronaca

Manutenzione cimitero dei Lupi, parziale chiusura per sopralluogo tecnico

Cronaca

1 Ottobre 2024

Manutenzione cimitero dei Lupi, parziale chiusura per sopralluogo tecnico

A fine 2024 scadranno i loculi rilasciati nel 1974 e gli ossari del 1994

Livorno, 1 ottobre 2024 – Nelle prossime due settimane, una ditta incaricata dal Comune di Livorno provvederà ad effettuare una serie di verifiche presso i loggiati monumentali della Galleria nord e della Galleria sud del Cimitero comunale “La Cigna” (conosciuto anche come Cimitero dei Lupi).

In concomitanza con le operazioni, per motivi di sicurezza alcune aree saranno temporaneamente non accessibili, con possibili disagi per i visitatori.

La direzione dei Cimiteri comunali ricorda inoltre ai cittadini interessati che

il 31/12/2024 scadranno sia le concessioni di loculi rilasciate nel 1974 (la durata di queste concessioni è di 50 anni),

sia le concessioni di ossari (durata 30 anni) rilasciate tra il 1974 e il 1994, che non siano state nel frattempo rinnovate oppure oggetto di estumulazione.

La scadenza del 31 dicembre prossimo riguarda sia il cimitero comunale La Cigna (Lupi), sia il cimitero comunale di Antignano.

Parenti ed eredi interessati sono pertanto invitati a contattare il servizio di Front Office dei servizi cimiteriali (tel. 0586 824220) per le informazioni concernenti il rinnovo della sepoltura.

In assenza di comunicazioni la sepoltura sarà inserita nella programmazione ordinaria delle estumulazioni e i resti rinvenuti saranno dispersi nell’ossario comune.