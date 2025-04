Home

Cronaca

Manutenzione dei Fossi: gestione al Comune verso il rinnovo. L’AdSP dovrebbe contribuire anche nel 2025 con 75mila euro

Cronaca

23 Aprile 2025

Manutenzione dei Fossi: gestione al Comune verso il rinnovo. L’AdSP dovrebbe contribuire anche nel 2025 con 75mila euro

In settimana il passaggio ufficiale in Giunta. Entro il 14 maggio la pulizia in occasione della Biennale del Mare

Livorno 23 aprile 2025 – La manutenzione dei fossi e degli scalandroni di Livorno dovrebbe proseguire, da parte del Comune insieme con Aamps, anche per tutto il 2025. L’Autorità di Sistema non avrà un ruolo attivo ma mette però a disposizione una somma (che l’anno scorso ammontava a 75mila euro).

Il sindaco Luca Salvetti spiega che “Abbiamo già in essere una convenzione“, e andiamo a confermare “lo stesso tipo di accordo con fondi dell’Autorità di sistema gestiti dal Comune insieme con Aamps“. “Andremo a siglare il rinnovo della convenzione dopo il passaggio in Giunta questa settimana”. Il tempo dunque di attivare Aamps e il Comune dovrebbe dar via i lavori di manutenzione in tempo per la Biennale del Mare del 14 maggio.

Il sindaco ha spiegato che la convenzione prevede che L’Autorità di Sistema metta a disposizione una somma, mentre Comune ed Aamps fanno “i lavori in un’area dove a cose pari non saremmo abilitati“.