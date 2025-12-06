Manutenzione del ponte Bailey, modifiche alla circolazione
Livorno, 6 dicembre 2025 Manutenzione del ponte Bailey, modifiche alla circolazione
Martedì 9 dicembre sul viale di Antignano in corrispondenza del ponte Bailey (zona Tre Ponti) sarà istituito il senso unico alternato con movieri.
Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per consentire l’esecuzione di un intervento per la manutenzione del ponte metallico prefabbricato.