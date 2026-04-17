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Aree pubbliche

Manutenzione e nuovi pannelli alla Fortezza Nuova, proseguono gli interventi di valorizzazione

Aree pubbliche

17 Aprile 2026

Manutenzione e nuovi pannelli alla Fortezza Nuova, proseguono gli interventi di valorizzazione

Livorno 17 aprile 2026 Manutenzione e nuovi pannelli alla Fortezza Nuova, proseguono gli interventi di valorizzazione

Proseguono gli interventi di valorizzazione della Fortezza Nuova in vista della stagione primaverile

ed estiva. Nei giorni scorsi sono state effettuate operazioni di sfalcio e potature nelle principali aree

verdi, nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria.

Le lavorazioni, svolte con l’impiego di tagliaerba e mezzi dedicati, hanno interessato le zone più

frequentate, con l’obiettivo di garantire una fruizione più confortevole e ordinata da parte dei

cittadini e dei turisti che vivono la Fortezza, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da

una crescente presenza di visitatori e da un calendario ricco di eventi.

Precedentemente agli interventi sul verde, a inizio anno sono stati installati nuovi pannelli

informativi con l’intento di migliorare l’esperienza di visita e valorizzare il patrimonio storico del

complesso. I pannelli raccontano la storia della Fortezza e della città e sono stati posizionati in punti

strategici: in prossimità della Falsabraga, dei Camminamenti e delle Garitte, della Galleria delle

Fuciliere, del cannone rivolto verso Porta San Marco e dell’affaccio sulla Venezia Nuova.

I contenuti sono disponibili in lingua italiana e inglese; inoltre, grazie a QR code dedicati, è

possibile accedere alle traduzioni in francese, tedesco e spagnolo, offrendo così un servizio ancora

più inclusivo e accessibile a un pubblico internazionale.

Prosegue dunque l’impegno di Fortezza Village Srl nel rendere la Fortezza Nuova uno spazio

sempre più fruibile, vivibile durante tutto l’anno e pienamente integrato con la città, pronto ad

accogliere i numerosi eventi in programma e i visitatori attesi a Livorno nella bella stagione.