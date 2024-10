Home

Cronaca

Manutenzione opere pubbliche: variazione di bilancio approvata, Il commento di Ferroni e Mirabelli

Cronaca

3 Ottobre 2024

Manutenzione opere pubbliche: variazione di bilancio approvata, Il commento di Ferroni e Mirabelli

Variazione di bilancio per finanziare opere pubbliche, manutenzioni e impianti da qui alla fine dell’anno approvata in Consiglio Comunale

Livorno, 3 ottobre 2024 – Manutenzione opere pubbliche: variazione di bilancio approvata, Il commento di Ferroni e Mirabelli

Il Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre ha approvato, con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto, una variazione di bilancio finalizzata a mettere a disposizione degli uffici risorse per progetti di lavori pubblici, manutenzione e impiantistica che possano essere affidati entro l’anno.

Come meglio ha illustrato l’assessora al Bilancio Viola Ferroni “si tratta di una variazione che riguarda squisitamente il piano delle opere pubbliche, quindi la parte in conto capitale del bilancio e che, trattando l’ultimo trimestre dell’anno, è finalizzata a fare una analisi puntuale delle attività e interventi che partiranno da qui alla fine del 2024 e a dare copertura certa agli interventi programmati, oltre ad alcuni interventi che si sono aggiunti per motivi di urgenza”.

“Siamo partiti – ha specificato l’assessora – dall’analisi delle necessità con le risorse ad oggi disponibili, risorse che arrivano intanto da una serie di traslazioni di opere attualmente coperte da mutuo, ma che non partiranno nei prossimi tre mesi bensì scivoleranno nell’esercizio 2025, questo per l’ammontare di 2 milioni e 110 mila euro. Ci sono poi piccoli avanzi di oneri di urbanizzazione che vengono applicati per 225 mila euro. C’è inoltre la parte della devoluzione del mutuo di via Grande risalente alla consiliatura 2014-2019: sarà usato per l’ampliamento della Scuola Volano e per la manutenzione dei cimiteri.

Per quanto riguarda le risorse disponibili significativa è l’operazione che riguarda la progettazione dell’abbattimento del cavalcaferrovia della stazione, che nell’attuale programmazione doveva essere finanziato con quote della liquidazione di ATL, ma che invece l’Amministrazione intende coprire con un nuovo strumento messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni. Questo fa sì che si liberino le quote della liquidazione di ATL con le quali in questa variazione si andranno a coprire altri importanti interventi”.

Manutenzione opere pubbliche: variazione di bilancio approvata, Il commento di Ferroni e Mirabelli

All’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli il compito di illustrare più nel dettaglio i principali interventi previsti “che riguardano nuovi investimenti o interventi di manutenzione straordinaria, la manutenzione e cura della città e gli impianti tecnologici e smart city. Tra i lavori pubblici mi preme evidenziare l’anticipazione al 2024 dell’ampliamento della Scuola Volano, per 800 mila euro, funzionale al trasferimento delle scuole ex-Pirelli e il primo lotto lavori per il restauro del Cimitero comunale della Cigna per 350 mila euro. Il settore dello sport vedrà invece la realizzazione di nuove strutture di servizio e della copertura della gradinata al campo scuola “R.Martelli” per 810mila euro che vedranno l’esecuzione nel 2025. Altri interventi sono previsti invece per la struttura di pattinaggio La Stella per circa 200 mila euro e per la manutenzione straordinaria della facciata della gradinata dello Stadio, della tribuna coperta e degli spogliatoi.

Segnalo, inoltre, la messa in sicurezza del secondo Torrino Terme del Corallo e del Torrino Belvedere Parco della Ceschina per 500 mila euro ciascuno per cui concluderemo la progettazione durante l’anno in corso per l’esecuzione dei lavori nel 2025. L’intervento in assoluto più rilevante riguarda invece il finanziamento della progettazione della fattibilità tecnico-economica del sottopasso della Stazione per 2 milioni e 400 mila euro”.

Per quanto riguarda le manutenzioni l’assessore Mirabelli evidenzia che tra gli investimenti finanziati c’è la demolizione dell’immobile ex Todo Modo in via Costanza a Salviano per 85 mila euro, la manutenzione straordinaria della copertura di Villa Maria per 31 mila euro e la manutenzione straordinaria di coperture e facciata dell’immobile comunale via Menasci angolo piazza Damiano Chiesa per 160 mila euro.

“Molto significativi gli stanziamenti specifici per l’impianti tecnologici e Smart city. Saranno investiti 800 mila euro per l’adeguamento illuminotecnico dei giardini pubblici (parco il Triangolo La Rosa, potenziamento illuminotecnico del parco Beppe Orlandi, del parco Berlinguer, illuminazione del vialetto del parco Bmx del quartiere La Rosa ed altri ambiti circoscritti), per l’ampliamento dell’illuminazione cittadina (ambito via degli Scali della Dogana d’acqua) e per un nuovo impianto di illuminazione del lungomare nella via Pigafetta, nel primo tratto di viale Vespucci fino alla stazione di servizio e nell’asse stradale che intercorre tra l’incrocio di viale Vespucci con via del Littorale ed il Camping Miramare. La nuova illuminazione ad Antignano è funzionale alla ciclovia tirrenica.

Importanti anche gli interventi che riguardano l’installazione di torri faro presso la rotatoria di piazza Dante e presso la Stazione Marittima per un importo complessivo di 250 mila euro, l’impianto di climatizzazione nella palazzina uffici della R.S.A. Villa Serena per 300 mila euro ed ancora l’adeguamento e l’incremento dell’infrastruttura in Fibra ottica proprietaria per il collegamento in anello delle strutture comunali e contestuale sviluppo della rete nella città per recepire le letture dei dispositivi Smart per migliorare il servizio offerto alla città”.