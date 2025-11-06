Home

Manutenzione verde urbano: appalto scaduto, l’Amministrazione di Rosignano lavora per una nuova gara

6 Novembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 novembre 2025

La stagione autunnale è cominciata da oltre un mese e si sta avvicinando la Festa degli alberi, ricorrenza che si celebra il 21 novembre. Un appuntamento istituito grazie a una legge del 2013 con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto per il patrimonio boschivo e arboreo, importanti per l’ambiente.

L’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo, con l’assessora al verde pubblico Susanna Masoni, sta già lavorando al calendario relativo alla festa, cercando di coinvolgere tutti i cittadini e le cittadine e gli alunni delle scuole nelle messe a dimora di nuovi alberi, una per ogni frazione del Comune.

Nel frattempo – restando in tema di verde pubblico – l’Amministrazione fa sapere che nel mese di settembre scorso è scaduto il contratto con le ditte che avevano in gestione il verde urbano secondo il vecchio contratto di appalto: di conseguenza gli uffici comunali preposti stanno lavorando ad una nuova gara con criteri differenti dal passato. In attesa del nuovo bando, è stato adottato un regime transitorio con affidamento diretto a quattro ditte del territorio che gestiscono altrettanti lotti nel Comune. La principale novità della futura gestione del verde sarà una divisione in lotti più piccoli per garantire un maggiore passaggio e migliorare il servizio. Intanto sono state sistemate le fioriere davanti al Palazzetto Balestri di Rosignano Solvay (vedi foto) grazie alla fornitura di piantine da parte di Scapigliato.

