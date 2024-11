Home

28 Novembre 2024

Mapic Award “best urban” al progetto waterfront di Porta a Mare

Cannes, 28 novembre 2024 Mapic Award “best urban” al progetto waterfront di Porta a Mare

Ieri sera nel corso del Mapic Awards 2024 Gala Dinner, cerimonia di premiazione dei progetti retail di maggior successo promossa da MAPIC – THE INTERNATIONAL RETAIL PROPERTY MARKET, IGD SIIQ è stata insignita del prestigioso riconoscimento internazionale “Best Urban Regeneration Project” per il progetto Porta a Mare Waterfront di Livorno.

La cerimonia dei Mapic Awards, che dal 1996 premiano l’eccellenza, l’innovazione e la creatività nel mercato immobiliare e commerciale e celebrano i progetti più utili, sostenibili e visionari, si è svolta presso il Salone degli Ambasciatori del Palais des Festivals di Cannes nell’ambito dell’evento annuale dedicato al real estate retail. La giuria, presieduta da Ana Guedes Oliveira, Executive Director, Developments di Sonae Sierra, ha riconosciuto Porta a Mare Waterfront come il miglior progetto di rigenerazione urbana dove il retail ha un ruolo da protagonista, valutandone l’integrazione con l’ambiente circostante e il contributo alla comunità locale, la qualità del retail mix e l’attrattività per il pubblico.

Roberto Zoia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IGD, ha dichiarato: “Siamo veramente onorati di avere ricevuto il Mapic Award per Porta a Mare Waterfront, un riconoscimento per tutto il team che ho l’onore di guidare e che lavora da 16 anni su questo ambizioso progetto con il massimo impegno. Quando abbiamo iniziato, nel 2007, dando il via al primo esempio di rigenerazione urbana di questa portata in Italia, avevamo subito individuato le potenzialità dell’area, ora quasi completamente espresse. Nonostante i momenti difficili che tutti conosciamo, soprattutto a partire dal 2020, abbiamo continuato a crederci e a investire, ottenendo ottimi risultati sia per la parte retail sia sul residenziale, dove abbiamo sostanzialmente completato le vendite delle unità abitative. Nei prossimi anni completeremo il progetto con uffici e attività alberghiere”.

Porta a Mare Waterfront

Porta a Mare Waterfront è il waterfront multifunzionale situato nel porto antico di Livorno e perfettamente integrato nel tessuto urbano. L’area è stata oggetto di un intervento di rigenerazione urbana promosso da IGD Siiq Spa, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail, mediante la società Porta Medicea Srl. Inserito nel vecchio porto della città e poco distante dal centro cittadino, il waterfront ha avuto origine dalla riqualificazione delle aree dismesse dei cantieri navali Orlando, dando vita a un nuovo quartiere esteso su circa 100 mila mq con diverse destinazioni d’uso: residenze (circa 115 unità abitative totali, sostanzialmente già vendute), uffici, attività commerciali, attività turistico ricettive e servizi, dislocati in modo funzionale sia all’integrazione con i vicini quartieri del centro storico della città, sia alla presenza del porto turistico. Gli interventi sono stati realizzati ponendo grande attenzione al contenimento dei consumi e all’impiego delle energie rinnovabili.

Porta a Mare Waterfront è suddiviso in cinque sub ambiti: Mazzini e Officine Storiche, che rappresentano il fulcro del progetto, Lips, Molo Mediceo e Arsenale. Il Progetto di Porta a Mare, in virtù sia della sua unicità e bellezza, sia di ciò che rappresenta per la città, ha interessato operatori commerciali di caratura nazionale e internazionale. Questo ha permesso di creare un tenant mix in grado sia di attrarre vari target, interessati alle opportunità offerte dall’osmosi fra shopping, intrattenimento e ristorazione, sia di funzionare da polo di attrazione per un ampio bacino di utenti.

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player nel settore immobiliare retail in Italia: possiede un ampio portafoglio di centri commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale, che gestisce tramite strutture interne di asset, property, facility e leasing management. IGD opera inoltre come service provider, gestendo anche portafogli di terze parti istituzionali. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, sia di proprietà sia di terzi, e investimenti nell’innovazione commerciale e tecnologica, consentono a IGD di posizionarsi quale operatore di riferimento nel settore immobiliare retail.

La società, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è stata la prima a entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare al 100% di proprietà di IGD, valutato in oltre 1.697 milioni di euro al 30 giugno 2024, comprende in Italia, tra gli altri, 8 tra ipermercati e supermercati e 25 tra gallerie commerciali e retail park e include un portafoglio di centri commerciali situati in 13 città in Romania, che gestisce direttamente sulla base del medesimo modello adottato in Italia.

La Società detiene, inoltre, il 40% di due Fondi immobiliari in cui rientrano complessivamente 13 ipermercati, 4 supermercati e 2 gallerie commerciali per i quali IGD gestisce le attività di project, property & facility management.

