1 Agosto 2025

Rosignano Marittimo (Livorno), 1 agosto 2025 Marabotti e Cgil: Incendio Scapigliato, il lavoratore licenziato sarà ricollocato

Nella giornata odierna, dopo preliminari esperimenti senza esito di ricollocazione da parte di altre aziende contattate anche da Confindustria, si è giunti all’avvio parallelo di un possibile percorso di ricollocazione in altra mansione del lavoratore licenziato in Scapigliato Srl.

Il percorso di confronto e responsabilità ha visto da subito l’impegno dell’Amministrazione Comunale della dirigenza Aziendale e della FP CGIL Livorno. L’Accordo raggiunto, prevede oltre a una sospensione di diverse settimane, l’applicazione ai sensi dell’art. 2103 c.c. comma 6, di un accordo di ridefinizione delle mansioni lavorative da firmare prima della revoca.

Nel corso dei prossimi giorni l’Azienda contatterà l’ex lavoratore per organizzare operativamente, con la disponibilità dell’ufficio risorse umane e il supporto del legale, la revoca “condizionata e combinata” al suddetto accordo.

Da parte della FP CGIL di Livorno, si esprime il massimo apprezzamento per il ruolo svolto dal Sindaco Claudio Marabotti, il cui intervento diretto e determinato è stato fondamentale per raggiungere una soluzione equilibrata, che, pur tenendo conto delle responsabilità indubbie emerse nel caso specifico, ha permesso di evitare un provvedimento drastico come il licenziamento, capace di compromettere in modo irreversibile la stabilità economica e sociale di un nucleo familiare. Parimenti si riconosce la volontà dell’Amministratore di voler offrire un’opportunità al lavoratore licenziato.

Il Sindaco Claudio Marabotti, nel confermare la soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, desidera riconoscere e ringraziare la parte sindacale per la volontà e la disponibilità dimostrate nel condurre una trattativa leale, aperta e rispettosa dei ruoli. Rinnova la propria piena fiducia nell’Amministratore di Scapigliato Srl, Ing. Francesco Girardi, che ha agito nel pieno rispetto del contratto di settore, e che ha dimostrato sensibilità istituzionale e capacità di gestione decisive per la risoluzione della vertenza.

Entrambe le parti sottolineano come la risoluzione di una situazione potenzialmente drammatica sia stata possibile grazie alla collaborazione, alla buona volontà e al senso di responsabilità dimostrati da tutti i soggetti coinvolti. Dispiace constatare, al contempo, come alcune forze politiche, per scopi di pura visibilità, anziché offrire un contributo costruttivo alla soluzione del problema abbiano scelto di alimentare le tensioni, contribuendo a rendere ancora più complessa una vicenda già di per sé delicata. Il dialogo, la mediazione e il rispetto reciproco si confermano, ancora una volta, gli strumenti più efficaci per affrontare e risolvere anche le situazioni più difficili, nel rispetto dei diritti delle persone e della coesione sociale.

Claudio Marabotti Sindaco di Rosignano Marittimo

Mauro Scalabrini Segretario Generale FP CGIL Livorno

