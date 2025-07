Marabotti: Ospedale e Casa di Comunità hanno imboccato la dirittura di arrivo: infatti dalla Regione e dall’Asl è arrivata la conferma dei finanziamenti

Home

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 luglio 2025

L’Ospedale di Comunità di Rosignano, fortemente voluto dal sindaco Claudio Marabotti e dall’attuale Giunta e richiesto da tutta la popolazione, il cui iter ha subìto uno stop dopo il rilevamento di sostanze inquinanti nell’area del Casalino, sarà realizzato con fondi nella quasi totalità stanziati dalla Regione Toscana mentre la Casa di Comunità, come confermato al sindaco dalla direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, finanzierà la costruzione della Casa di Comunità.

Per quanto riguarda l’Ospedale di Comunità nell’allegato A alla delibera della Giunta regionale numero 957 del 15 luglio, compare – nell’ambito degli interventi previsti con risorse ex articolo 20 stanziate con la legge del 30 del dicembre 2024 (n. 209) l- a realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rosignano, per un totale di 6 milioni e 300mila euro, di cui 5,985 milioni erogati in base all’articolo 20 e 315mila euro come cofinanziamento aziendale.

La delibera regionale di metà luglio (con l’allegato A) prevedeva l’approvazione dell’elenco degli interventi relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti della Regione Toscana da sostenere con i contributi assegnati alla stessa con la legge 178/2000 e con decreto del ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2022.

“ L’intero progetto è quindi finanziato”, ha commentato il sindaco Claudio Marabotti che aggiunge: “I lavori potranno partire non appena terminato l’iter del progetto di bonifica al Casalino, zona dove è prevista la realizzazione delle due strutture. L’inizio dei lavori potrà essere contemporaneo all’avvio delle bonifiche perché le opere iniziali di edificazione, ovvero lo scavo, sono in effetti opere di bonifica in quanto si procede alla rimozione del terreno”.

Il nodo relativo alla bonifica parte nel marzo 2024 e negli ultimi mesi ci sono stati una serie di importanti passaggi. Partiamo dal 6 agosto dello scorso anno, quando l’Azienda USL Nord Ovest presentò l’analisi di rischio specifica relativa all’area del Casalino mentre alla fine del settembre scorso, il giorno 27, la stessa Azienda precisò che per quanto riguarda la destinazione d’uso del terreno, lo stessa debba ritenersi assimilabile all’uso residenziale. Qualche giorno dopo, si era ai primi di ottobre, il Comune di Rosignano con decreto (n. 2736) approvò l’analisi di rischio. Il 21 gennaio di quest’anno l’Azienda Usl Nord Ovest inviò l’integrazione al Piano di Caratterizzazione ambientale redatto nell’aprile 2024, richiedendone la modifica. Il 10 febbraio il Comune rosignanese, con il decreto 279, ha approvato l’integrazione e modifica al Piano mentre il 26 giugno scorso l’Azienda Usl Nord Ovest ha chiesto la revisione dell’analisi di rischio sanitario ambientale dell’area.

Attualmente è in corso l’acquisizione di pareri per la conferenza dei servizi asincrona di revisione dell’ analisi di rischio sanitario ambientale dell’area. Ricevuti i pareri, salvo esisti negativi, il Comune rilascerà l’approvazione dell’analisi di rischio. La stima è che ciò possa avvenire entro la prima settimana di agosto.Secondo quanto disposto dal Decreto legge 152/2025, l’Azienda USL Nord Ovest entro 6 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio dovrà presentare il progetto operativo di bonifica dell’area.

