Maratona, doppietta amaranto per Nahimana e Koech

16 Novembre 2021

Livorno 16 novembre 2021

Continua con soddisfazione l’attività su strada degli atleti Libertas Runners in giro per l’Italia. Un impegno notevole per la Società amaranto che in ogni week end ha atleti in varie parti d’Italia ma che stanno riempendo di soddisfazione i dirigenti.

A Riva del Garda in un bellissimo percorso sulle rive del lago, Koech è riuscito ad imporsi nuovamente facendo fermare i cronometri su un buon 1h03”06, prestazione di assoluto rilievo.

A Napoli la compagna di squadra Nahimana ha anch’essa colto la vittoria nella half marathon facendo fermare i cronometri a 1h12”00, nuovo primato personale che la consolida al secondo posto in graduatoria nazionale.

