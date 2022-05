Home

Maratona Isola d’Elba 8 maggio 2022: deviazioni corse bus Autolinee Toscane

5 Maggio 2022

Isola d’Elba (Livorno) 5 maggio 2022

Causa manifestazione “ 6° MARATONA ISOLA D’ELBA ASD” 08 MAGGIO 2022

Per divieto di transito dalle ore 08.45 alle ore 14.00 da loc. La Serra (Marina di Campo) a Chiessi e dalle 08.45 alle 14.00 per chiusura del centro- zone limitrofe di Marina di Campo il servizio subirà le seguenti variazioni della Linea 116:

La corsa delle 09.30 da Portoferraio per M.Campo – Pomonte limita in via dell’Acquedotto-la Pila (non raggiunge Marina di Campo – San Piero – S.Ilario – Fetovaia – Pomonte)

La corsa delle 09.35 da Portoferraio per Marciana – Pomonte limita a Colle d’Orano

La corsa delle 11.20 da Portoferraio per Marina di Campo – Marciana Marina – Marciana non raggiunge Marina di Campo ma limita in via dell’Acquedotto-la Pila e riprende servizio regolare dalla fermata Campo via per Portoferraio (Tinello)

alle ore 11:52

La corsa delle 11.00 da Pomonte per Marina di Campo – Portoferraio è soppressa fino alla fermata Campo via per Portoferraio (Tinello) da dove rimane invariata alle 11.27 per Procchio-Portoferraio

La corsa delle 10.55 da Pomonte per Marciana – Marina di Campo – Portoferraio parte da Colle d’Orano alle 11.05 e non raggiunge Marina di Campo ma limita in via dell’Acquedotto-la Pila e riprende servizio regolare dalla fermata Campo via per Portoferraio (Tinello) alle ore 12:12

La corsa delle 11.50 da Marina di Campo per Marciana Marina – Marciana parte dalla fermata Campo via per Portoferraio (Tinello) alle ore 11:52

Nel tratto di strada tra Loc La Serra – Chiessi e tra Colle Palombaia – S.Ilario dalle 08:45 alle 14:00 sono soppresse tutte le fermate

