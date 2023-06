Home

14 Giugno 2023

Marcella Amadio (FdI): “Foglio di via per chi occupa illegalmente le abitazioni”

Livorno 14 giugno 2023 – Marcella Amadio (FdI): “Foglio di via per chi occupa illegalmente le abitazioni”

“A Livorno, ci sono decine e decine di case occupate illegalmente ed altre che, inspiegabilmente, non vengono assegnate.

Pochi giorni fa, dei delinquenti hanno tentato di “ sfondare” un’abitazione in via del Corallo, mentre la proprietaria stava cenando.

Fatti incredibili, dove la realtà supera la fantasia.

A fronte di tutto ciò, il Sindaco si è sempre rifiutato di parlare di situazione emergenziale , perché, per lui, è solo “ percezione “.

Se poi noi del centro destra definiamo Livorno una città fuori controllo, Salvetti ci “ accusa” di essere “ istruiti” dai vertici nazionali a ripetere, come pappagalli, determinate espressioni.

Ma la lingua italiana è una e l’espressione “ fuori controllo “ sta ad indicare una situazione che, ormai, sfugge completamente alle regole, che è, insomma, ingovernabile, esattamente come a Livorno.

Proprio ieri, per esempio, alcuni residenti di via Ademollo mi hanno contattato per riferirmi che i rom , che avevano tentato di occupare un’abitazione in via del Corallo, ne stavano occupando un’altra proprio nella suddetta via.

A quel punto, Salvetti, scendendo dal pianeta delle favole e calandosi nella Livorno fuori controllo, ha dovuto provvedere , rispondendo ai cittadini, giustamente inferociti, e facendo liberare l’immobile.

Anche perché, per Salvetti, si avvicinano le elezioni…..

Chi passa le giornate ad occupare case, compie un reato. Quindi, immigrati e rom che non hanno la residenza a Livorno, vanno allontanati dalla città con il “foglio di via “”.

Lo dichiara Marcella Amadio dirigente nazionale di Fratelli d’Italia

