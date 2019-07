Home

15 luglio 2019

Marcella Amadio: “La mia partecipazione alla manifestazione anti discarica”

Ed invita Comune e sindaco "alla disobbidienza civile"

Limoncino (Livorno) – Marcella Amadio, Coordinatore Regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità, era presente alla manifestazione “ Livorno contro un fiume di veleni “ indetta dal Comitato anti discarica del Limoncino.

“Questa discarica è un affronto alla natura, alla città, al diritto. Dobbiamo ricordare che la strada è privata, non pubblica, che si tratta di rifiuti pericolosi e quindi nocivi per la salute. Il parco delle Colline Livornesi non deve diventare la discarica della Toscana. Invito il Comune ed il Sindaco, per quanto di loro competenza, alla disobbedienza civile”.

Marcella Amadio Coordinatore Regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità