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Marcia, Sofia Fiorini è argento ai mondiali in Brasile

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13 Aprile 2026

Marcia, Sofia Fiorini è argento ai mondiali in Brasile

Livorno 13 aprile 2026

Grande risultato per Sofia Fiorini ai Campionati del mondo a squadre di marcia svoltosi in Brasile.

La giovane atleta amaranto, appena ventunenne, ha colto un impressionante secondo posto dietro alla solo campionessa Paula Milena Torres , con il tempo di 3h25’42 nella gara di maratona di marcia, nuova miglior prestazione mondiale under 23. Sofia dopo la guida per anni di Massimo Passoni, ora con gli studi a Milano ha scelta di allenarsi in loco con il nuovo coach Gandellini, la sua crescita è stata esponenziale con un lavoro che dura da diversi anni, lei che aveva dimostrato sia qualità tecniche che mentali per affrontare una specialità cosi impegnativa. Sofia ha portato la squadra Italiana alla conquista della medaglia d’argento dietro al solo Ecuador ad un solo punto.

Queste prestazioni lanciano in maniera definitiva Sofia nella grande atletica mondiale con obiettivi sempre più ambiziosi, lei che oggi rappresenta il futuro della marcia azzurra.

Accanto a lei buona la prestazione di Gianluca Picchiottino giunto al trentunesimo posto e quinto con la squadra Italiana con il tempo di 1h33’21.

Grande soddisfazione ed entusiasmo nella Società aAtletica Libertas Livorno che dopo il titolo mondiale di Andy Diaz mette in vetrina questo secondo posto in una rassegna mondiale, due grandi risultati nella disciplina regina dello sport, che confermano la bontà del lavoro svolto, un lavoro che viene da lontano e che lancia la città di Livorno in una dimensione mondiale, come afferma il presidente Giannone.