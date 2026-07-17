Marciana Marina, paura per un bimbo di 9 mesi: sospetta ingestione di foglie di oleandro, ma era una pianta innocua
Marciana Marina, (isola d’Elba, Livorno) 17 luglio 2026
Momenti di apprensione nella giornata di oggi a Marciana Marina, dove è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, compreso l’elicottero Pegaso, per una sospetta ingestione di foglie di oleandro da parte di un bambino di appena 9 mesi.
L’allarme è scattato per il timore che il piccolo potesse aver ingerito alcune foglie della nota pianta ornamentale, conosciuta per la sua elevata tossicità.
Una volta giunti sul posto, però, gli operatori sanitari hanno potuto accertare che non si trattava di oleandro, bensì di un’altra pianta risultata innocua.
Il bambino, comprensibilmente spaventato dall’accaduto, è stato visitato dal personale sanitario ed è stato trovato in buone condizioni di salute.
Non si è reso necessario il trasporto in ospedale: il piccolo è stato quindi affidato alle cure della madre.
L’intervento si è concluso così con un lieto fine, dopo i comprensibili timori iniziali legati alla possibile ingestione di una pianta potenzialmente pericolosa.