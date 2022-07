Marciana Marina ricorda Sergio Spina

Home

15 Luglio 2022

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno), 15 luglio 2022

Il Circolo della Vela Marciana Marina e la Pro Loco con il patrocinio del Comune di Marciana Marina nel prossimo fine settimana ricorderanno Sergio Spina, eclettico progettista e ricercatore di imbarcazioni storiche, una persona indimenticabile per la marineria e la cittadina elbana.

Nei giorni 16 e 17 luglio la figura di Sergio Spina verrà ricordata con una serie di iniziative, incontri, visite e commenti di chi l’ha conosciuto sia come amico che come esperto anche a livello nazionale e internazionale.

Chi conosceva Sergio Spina lo trovava quasi sempre seduto sul muretto davanti alla sua abitazione – lungomare Regina Margherita dove aveva anche il suo studio di progettista – a raccontare per ore o a mostrare le sue idee, a illustrare i suoi disegni. Aveva un grande talento, anche se era schivo e un po’ scontroso e disegnava con perizia imbarcazioni soprattutto da lavoro, ma il suo repertorio era vasto e aveva collaborato con importanti architetti del mondo della vela agonistica.

Le due serate – sabato, “Sergio Spina:un talento marinese”; domenica , “Sulle rotte dei leudi: cultura, cantieri e commerci” – avranno luogo in piazza della Chiesa a partire dalle ore 21.30, ma altri eventi faranno da corollario a questi incontri serali: il 16 luglio (a partire dalle ore 18.30 i leudi “Il Nuovo Aiuto di Dio” e “Zigoela” saranno eccezionalmente ormeggiati al moletto del pesce, a disposizione per visite e approfondimenti e sempre lo stesso giorno alla stessa ora presso il Circolo della Vela di Marciana Marina in Viale Regina Margherita 52, verrà inaugurata una mostra di Ex-voto marinari, gentilmente concessi dal Comune di Marciana. Il 17 luglio alle ore 18:00 avrà luogo la Passeggiata nei luoghi di Sergio, condotta da Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago Toscano.

La manifestazione, oltre al patrocinio del Comune di Marciana Marina, sarà possibile grazie al contributo dell’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale-Venezia, dell’Associazione Culturale Storie di Barche, di Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, dell’Associazione Amici del Leudo-Sestri Levante, del Comune di Marciana.

