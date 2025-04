Marciapiede di via Roma: Aamps interviene per quanto di sua competenza, bottiglie tolte restano le erbacce

Home

29 Aprile 2025

Dopo la segnalazione riportata nella giornata di ieri riguardo al marciapiede di via Roma, invaso da erbacce spontanee e reso impraticabile dalla presenza di numerose bottiglie di vetro nascoste tra il fogliame, qualcosa si è mosso. Nella giornata di ieri, 28 aprile, l’azienda Aamps è intervenuta per quanto di sua competenza.

Appena venuta a conoscenza della situazione, Aamps ha provveduto a ripulire il marciapiede dai pericolosi frammenti e dalle bottiglie abbandonate, garantendo maggiore sicurezza ai pedoni costretti finora a camminare sulla carreggiata per evitare insidie. L’intervento ha riguardato esclusivamente la rimozione dei rifiuti, dal momento che il taglio dell’erba non rientra tra le competenze affidate all’azienda di igiene urbana.

Nonostante il tempestivo intervento, il problema delle erbacce alte e folte che continuano a invadere l’intero camminamento resta irrisolto. La situazione evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla manutenzione del verde pubblico, soprattutto in zone frequentate quotidianamente da pedoni, famiglie e anziani.

L’episodio mette ancora una volta in luce quanto sia fondamentale il coordinamento tra i vari settori della gestione urbana: la pulizia dei rifiuti e la cura del verde dovrebbero procedere di pari passo per garantire non solo il decoro della città, ma anche la sicurezza di chi la vive ogni giorno.

In attesa di un intervento completo che restituisca pienamente fruibile il marciapiede di via Roma, resta il merito di Aamps per essere prontamente intervenuta a rimuovere un serio pericolo, dimostrando attenzione alle segnalazioni dei cittadini.