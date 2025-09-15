Home

Marciapiedi, al via la riqualificazione in via Calabria

15 Settembre 2025

Livorno 15 settembre 2025 Marciapiedi, al via la riqualificazione in via Calabria

Avranno inizio mercoledì 17 settembre i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Calabria, nel quartiere Coteto. In questi giorni sono in corso le operazioni preliminari di allestimento del cantiere.

La riqualificazione rientra nell’ambito dell’Accordo-quadro Marciapiedi (primo contratto attuativo) che ha già visto un primo intervento dell’impresa Ceragioli in corso Amedeo.

L’obiettivo principale è l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da restituire ai residenti marciapiedi più accessibili, sicuri e funzionali.

Il progetto prevede il completo rifacimento dei due tratti pedonali su via Calabria, con estensione anche su via Toscana, dove sarà rinnovato il tratto compreso tra via Calabria e il civico 69.

Per migliorare il sistema di drenaggio stradale, le attuali bocche di lupo saranno sostituite con nuove caditoie grigliate a livello del piano stradale, in grado di garantire maggiore efficienza e più semplice manutenzione.

Inoltre, grazie alla collaborazione con ASA, sarà realizzata la sostituzione della linea idrica sottostante i marciapiedi, ormai non più idonea, così da garantire una migliore efficienza del servizio.