Home

Cronaca

Ambiente

Marciapiedi dissestati, erbacce e feci: in via Agnoletti è degrado

Ambiente

9 Giugno 2025

Marciapiedi dissestati, erbacce e feci: in via Agnoletti è degrado

Livorno 9 giugno 2025 Marciapiedi dissestati, erbacce e feci: in via Agnoletti è degrado

Via Anna Maria Enriques Agnoletti e le strade limitrofe versano in uno stato di degrado che, da tempo, i residenti non riescono più a ignorare. A denunciare la situazione è un cittadino che, con una segnalazione corredata di foto, ha voluto portare l’attenzione su una condizione urbana ormai al limite della vivibilità.

In diversi tratti della zona, i marciapiedi appaiono dissestati, pericolosi da percorrere soprattutto per anziani, persone con disabilità o semplici pedoni. A peggiorare il quadro ci sono le erbacce alte, che in alcuni casi superano addirittura l’altezza del cordolo. Si tratta di vegetazione spontanea non rimossa che corre lungo interi tratti del marciapiede per decine e decine di metri, rendendo difficile perfino scendere dall’auto.

«Quando parcheggi in quella zona – scrive il cittadino – per uscire dall’auto devi calpestare l’erba alta, con il rischio concreto di mettere il piede su qualcosa di peggio, come feci canine, che infestano i marciapiedi per colpa dell’inciviltà di alcuni proprietari di animali».

La denuncia punta il dito sia contro l’incuria del verde pubblico, sia contro il comportamento irrispettoso di certi cittadini, che non raccolgono gli escrementi dei propri cani. Un mix che contribuisce al degrado urbano e rende la zona poco decorosa e, in certi casi, anche insicura.

L’auspicio dei residenti è che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima con un’opera di pulizia, sfalcio e manutenzione, e che venga fatto un appello al senso civico di chi possiede un animale. Perché la qualità della vita passa anche da questi piccoli – ma fondamentali – aspetti del vivere quotidiano.

Marciapiedi dissestati, erbacce e feci: in via Agnoletti è degrado