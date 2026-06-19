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Marciapiedi impraticabili, il Gruppo Misto attacca la Giunta Marabotti: “Promesse tante, fatti pochi”

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19 Giugno 2026

Marciapiedi impraticabili, il Gruppo Misto attacca la Giunta Marabotti: “Promesse tante, fatti pochi”

Rosignano 19 giugno 2026 Marciapiedi impraticabili, il Gruppo Misto attacca la Giunta Marabotti: “Promesse tante, fatti pochi”

Il degrado dei marciapiedi torna al centro del dibattito politico a Rosignano Marittimo. A sollevare nuovamente la questione sono i consiglieri comunali del Gruppo Misto, Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, che accusano l’amministrazione comunale di non aver dato seguito alle richieste dei cittadini per la messa in sicurezza di alcune aree del territorio.

Nel mirino dell’opposizione finiscono in particolare le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Nardone durante il Consiglio comunale di fine aprile. In quell’occasione, ricordano i consiglieri, l’assessore avrebbe affermato che determinati marciapiedi non erano mai stati segnalati. Una ricostruzione che il Gruppo Misto definisce smentita dai fatti.

Secondo Lampredi e Ferretti, già nel dicembre 2024 era stata protocollata una petizione firmata da decine di residenti di un intero isolato del rione Pescine, con la quale veniva chiesto di intervenire per rendere almeno decorosi e sicuri i marciapiedi della zona. Alla petizione, spiegano, sarebbero seguiti cinque solleciti inviati tramite PEC e altrettante risposte da parte del Comune, che avrebbe assicurato la presa in carico della problematica e promesso interventi di messa in sicurezza in attesa del rifacimento completo.

Promesse che, secondo il Gruppo Misto, non si sarebbero però tradotte in opere concrete.

I consiglieri descrivono una situazione caratterizzata da marciapiedi invasi dalle erbacce e fortemente deteriorati, con evidenti difficoltà soprattutto per le persone con ridotta mobilità, gli anziani e le famiglie con passeggini, spesso costrette a spostarsi sulla carreggiata condividendo lo spazio con auto, autobus e mezzi pesanti.

L’opposizione richiama inoltre l’attenzione sulla mancata realizzazione delle strisce pedonali rialzate in un’area considerata particolarmente trafficata per la presenza di importanti attività commerciali. A sostegno delle proprie preoccupazioni viene ricordato anche un incidente avvenuto nel maggio 2025, quando un’auto si ribaltò nella zona, episodio che, secondo i consiglieri, dimostrerebbe la necessità di interventi per aumentare la sicurezza stradale.

«I cittadini desiderano solamente salvaguardare la propria incolumità e quella dei loro veicoli – affermano Lampredi e Ferretti –. Si rivolgono a noi per chiedere ciò che spetta loro e noi ci facciamo portavoce delle loro richieste: strade sicure e dignitose per chi lavora, paga le tasse e vive quotidianamente il territorio».

Il Gruppo Misto conclude con un appello alla Giunta guidata dal sindaco Claudio Marabotti, auspicando che venga finalmente rivolta attenzione a una problematica che, secondo i consiglieri, non riguarderebbe soltanto il rione Pescine ma anche altre zone del Comune di Rosignano Marittimo.