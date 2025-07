Home

Marciapiedi invasi da vegetazione a Castiglioncello, sicurezza a rischio per pedoni. Scarascia (FdI) presenta una mozione

14 Luglio 2025

Rosignano Marittimo, 9 luglio 2025

Scarascia (FdI) chiede interventi urgenti sul marciapiede invaso dalla vegetazione in via del Solferino: “Sicurezza a rischio per pedoni e turisti”

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze turistiche nella località Spianate a Castiglioncello, tornano sotto i riflettori le criticità legate al decoro urbano e alla sicurezza pedonale. A sollevare il caso in Consiglio comunale è il consigliere di Fratelli d’Italia, Stefano Scarascia, che ha depositato una mozione per chiedere un intervento urgente lungo via del Solferino, dove – si legge nel documento – il marciapiede risulta in gran parte invaso dalla vegetazione, rendendone impossibile la fruizione.

Scarascia sottolinea che la situazione non è nuova, bensì frutto di una pluriennale inefficienza nella programmazione degli interventi di manutenzione, e che le condizioni attuali rappresentano un concreto pericolo per i pedoni, costretti a camminare sulla carreggiata o ad attraversare ripetutamente la strada. L’area in questione è particolarmente frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne, anche a seguito della recente riapertura del Laghetto delle Spianate, struttura ricettiva tornata in funzione dopo anni di abbandono.

«Non si tratta di un semplice disagio stagionale – ha dichiarato Scarascia – ma di una mancanza di manutenzione strutturale che ha portato alla crescita incontrollata della macchia mediterranea, causando danni anche alla pavimentazione del marciapiede. In estate, con l’aumento dei villeggianti, questa situazione diventa insostenibile e potenzialmente pericolosa».

Il consigliere ha elogiato il lavoro recentemente effettuato sulla riprofilatura delle siepi in via delle Spianate, ma ha anche fatto notare come tale intervento si sia interrotto proprio a ridosso di via del Solferino, lasciando quest’ultima in uno stato di incuria evidente, come dimostrato da un recente sopralluogo corredato da documentazione fotografica allegata alla mozione.

La richiesta, rivolta al Sindaco e alla Giunta, è chiara: «Agire subito, in via straordinaria e con urgenza, per ripristinare la sicurezza e la piena accessibilità del marciapiede di via del Solferino, anche nell’ottica di una maggiore accoglienza per i tanti turisti che scelgono Castiglioncello come meta delle loro vacanze».

