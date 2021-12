Home

24 Dicembre 2021

Livorno 24 dicembre 2021

Via Marradi libera dalle auto in sosta. La polizia Municipale è in servizio continuo a seguito di un esposto degli autisti degli autobus

In questi giorni sotto Natale infatti, la viabilità già caotica nella zona, non ha fatto altro che peggiorare a causa di auto in sosta sui marciapiedi e in doppia fila creando non poche difficoltà agli autisti degli autobus

