16 Luglio 2025

Marciapiedi scomparsi, la vegetazione padrona di via dei Pelaghi (Video)

Via dei Pelaghi: marciapiede scomparso sotto la vegetazione, disagi per pedoni e ciclisti

Un lungo tratto di marciapiede in via dei Pelaghi, a Livorno, è ormai completamente sommerso dalla vegetazione. Erba alta e cespugli cresciuti in modo incontrollato hanno invaso l’intera sede pedonale per oltre un centinaio di metri, rendendo impossibile il passaggio.

La situazione è particolarmente critica perché quel tratto collega due quartieri densamente abitati, Salviano e Coteto, ed è molto frequentato da pedoni e ciclisti. In alcuni punti, infatti, la vegetazione ha oltrepassato i confini del marciapiede, invadendo anche la pista ciclabile, come documentato da un video girato sul posto.

I residenti chiedono interventi urgenti di manutenzione per ripristinare la sicurezza e la fruibilità della strada. Al momento, chi si trova a percorrere quel tratto è costretto a camminare o pedalare sul bordo della carreggiata, con evidenti rischi per l’incolumità.