Marco Bruciati si dimette da consigliere comunale, al suo posto Pietro Panciatici

12 Giugno 2021

Livorno 12 giugno 2021

Il consigliere comunale di Buongiorno Livorno si è dimesso, Marco Bruciati commenta così il suo percorso politico e la sua uscita:

“Ogni bellissimo viaggio ha una sua fine

Nei giorni scorsi ho protocollato le mie dimissioni da Consigliere Comunale.

Una scelta non semplice, elaborata, pensata, sofferta e attuata dopo diversi mesi di riflessione.

Una scelta quindi lucida e consapevole arrivata alla fine di un anno per tutti particolare che mi ha portato, per motivi professionali, a stare lontano da Livorno e di conseguenza a dedicare ai lavori del Consiglio Comunale un tempo inferiore rispetto agli anni precedenti.

Un viaggio durato sette anni, con due elezioni amministrative, che oggi si conclude ufficialmente e che mi ha permesso di maturare enormemente come persona e cittadino.

Un percorso che ho vissuto al massimo delle mie possibilità consapevole dell’importanza del ruolo istituzionale che tantissimi cittadini e cittadine mi avevano affidato nel 2014 e nel 2019.

2555 giorni di servizio, decine di atti presentati, centinaia di interventi, una moltitudine di persone incontrate in strada alle quali dare supporto per tante vertenze diverse, tanti sorrisi e tante incazzature perché riuscire, nel nostro piccolo, a risolvere parte dei problemi della comunità è stato sempre un privilegio e una grandissima soddisfazione.

Tante “battaglie politiche” portate avanti e che mi porterò sempre con me: dalla salvaguardia dell’area degli Orti Urbani di via Goito al sostegno alle lotte sulla questione emergenza abitativa alla difesa del popolo Kurdo arrivata fino al confine di Kobane.

Dalle discussioni sul futuro della Fondazione Goldoni alla tutela dei livelli occupazionali nelle aziende pubbliche e private in crisi.

Lascio il Consiglio senza polemiche o rotture politiche.

La vita spesso è imprevedibile e arriva il momento in cui, non potendo più svolgere adeguatamente il ruolo, in questo caso per motivi professionali, è necessario farsi da parte favorendo una naturale alternanza che possa permettere ad altre persone di maturare esperienza politica istituzionale.

Ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno supportato il nostro lavoro.

Ringrazio le presidenze del Consiglio che si sono avvicendate e tutti i colleghi e le colleghe con i quali ho condiviso l’assemblea elettiva e che in queste ore mi hanno comunicato il loro apprezzamento per il lavoro svolto.

Ringrazio le quasi 13000 persone che nel 2019 mi avrebbero voluto come Sindaco.

Spero di non deludere nessuno con questa scelta ma, avendo sempre messo la coerenza al primo posto, sono sicuro che la decisione presa, in questa fase, sia la più opportuna.

Ringrazio infine la realtà di Buongiorno Livorno che mi ha permesso di crescere (sul piano politico e umano) e di non sentirmi mai solo anche quando in una certa fase materialmente lo sono stato. Lascio ogni carica di rappresentanza tornando a essere un semplice attivista, consapevole che chi mi sostituirà sarà perfettamente in grado di ricoprire l’importante ruolo di Consigliere Comunale.

Un abbraccio va quindi a Pietro Panciatici che prenderà il mio posto.

Con lui ci siamo conosciuti proprio in una delle tante discussioni sul tema AAMPS e la sua esperienza nella municipalizzata sarà certamente un valore aggiunto per l’Assemblea. Insieme alla capogruppo Valentina Barale non ho dubbi che porteranno avanti un importante lavoro nell’interesse della città.

Un abbraccio anche ad Aurora Trotta che, insieme a Potere Al Popolo Livorno , sta maturando con grande intensità e passione la sua prima esperienza istituzionale e con i quali ho condiviso l’ultima campagna elettorale e gli ultimi due anni di Consiglio.

Mi congedo con la consapevolezza e la speranza che tutto quello che ho fatto e che i miei colleghi faranno sarà sempre orientato a rendere Livorno un posto migliore.

Ci vediamo in strada, nelle piazze, nei cinema, nei teatri, nelle scuole”

Buongiorno Livorno, i ringraziamenti a Marco Bruciati per il lavoro ed il percorso svolto e gli auguri di buon lavoro a Pietro Panciatici

“SIAMO TUTTI CONSIGLIERI

Buongiorno Livorno, al suo ottavo anno di vita e attività politica sul territorio, ha invariabilmente sostenuto una linea istituzionale e civica priva di personalismi e forte del proprio carattere partecipativo e assembleare.

Come in ogni organo collettivo e relazionale è fisiologico che sussistano cambiamenti e avvicendamenti; per il nostro modo di intendere l’azione politica essi costituiscono ricchezza e crescita collettiva.

Così è stato, ad esempio, l’avvicendamento a capogruppo della nostra Valentina Barale, riferimento in Consiglio e nostra rappresentante insieme a Marco Bruciati.

Motivi personali e professionali oggi conducono Bruciati a passare il testimone di consigliere a Pietro Panciatici, eletto al Consiglio Comunale nelle ultime elezioni amministrative.

Buongiorno Livorno con questo passaggio ribadisce una logica di forte responsabilità del proprio ruolo sul territorio e di rispetto nei confronti delle elettrici, degli elettori e della cittadinanza livornese tutta.

La politica delle poltrone non ci ha mai interessato: ci interessa invece, ritenendola una scelta utile e innovativa, che l’attività istituzionale sia il “front office” della spinta assembleare; vogliamo che sempre più persone sperimentino il ruolo istituzionale con prolifico ricambio e altrettanta energia, per il bene della nostra città, che è il fine ultimo di ogni nostra azione.

Un grazie rinnovato va al nostro Marco Bruciati che resta in Buongiorno Livorno potendo mettere a disposizione di tutte e tutti l’importante esperienza costruita in questi anni.

A Pietro Panciatici va il nostro augurio, confidando nell’importanza del contributo che potrà portare nel dibattito interno a quell’organo ufficiale di rappresentanza e opposizione sul territorio che è il Consiglio Comunale”.

