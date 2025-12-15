Home

Marco Cannito eletto referente per Livorno di OraToscana

15 Dicembre 2025

Livorno 15 dicembre 2025 Marco Cannito eletto referente per Livorno di OraToscana

OraToscana, rete di realtà civiche, autonomiste e ambientaliste, ha tenuto la III Assemblea confederale dei territori.

OraToscana collabora con i coordinamenti civici toscani e fa parte a sua volta della rete italiana AeA e della rete europea EFA.

Il tema dell’Assemblea è stato “RiBellarsi per amore dei territori e delle comunità in Toscana e oltre” per far bello il posto in cui viviamo con competenza e diligenza.

Hanno portato il loro saluto il deputato della valle d’Aosta e i rappresentanti dei movimenti civici della Romagna e della Sardegna. E sono intervenuti rappresentanti dei movimenti civici e alcuni consiglieri comunali e regionali di diverso orientamento delle province toscane.

E’ stato poi eletto l’organo di coordinamento dei diversi territori toscani composto da sette membri tra cui Marco Cannito, fondatore di Città Diversa, che seguirà in particolare oltre Livorno anche la provincia dove si farà affiancare da alcuni giovani.

“I temi dell’impegno civico attuali e futuri sui territori – ha dichiarato il garante di OraToscana – sono sempre più urgenti : riorganizzare le comunità e i servizi per una popolazione sempre più anziana; sanità pubblica di prossimità; l’impegno per i territori più periferici; la centralità delle piccole imprese nell’economia locale; la lotta contro lo spopolamento e la desertificazione sociale, economica e culturale.