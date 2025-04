Home

Politica

Marco Landi eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

Politica

8 Aprile 2025

Marco Landi eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

Livorno 8 aprile 2025 Marco Landi eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

“Orgoglio e responsabilità per incarico. Massimo impegno perché aula dia risposte a cittadini”

“Ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana è per me un onore e motivo di orgoglio, perché sono consapevole della unicità della nostra regione così come dell’importanza dell’assemblea legislativa toscana nel permettere ai territori che la compongono, nessuno escluso, di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.

Una consapevolezza accresciuta in questi quattro anni e mezzo, il periodo più complesso dalla nascita del Consiglio regionale, durante i quali ho cercato da portavoce dell’opposizione di pungolare la maggioranza nell’interesse supremo di tutti i cittadini toscani, non solo di coloro che nel 2020 votarono centrodestra.

Con lo stesso spirito affronterò questi mesi che ci separano dalle elezioni: con senso delle istituzioni e con la volontà di dare risposte concrete ai bisogni e alle istanze dei cittadini, da quelli delle isole dell’Arcipelago toscano, da cui orgogliosamente provengo, a quelli delle altre aree periferiche toscane sino a tutti i capoluoghi.

Nei prossimi mesi il Consiglio regionale sarà chiamato ad affrontare numerosi atti di grande importanza per la Toscana e i toscani: non posso che garantire il mio massimo impegno nel nuovo ruolo che vado a ricoprire grazie ai colleghi della Lega che hanno indicato il mio nome e ai consiglieri del centrodestra che hanno raccolto la proposta”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi, eletto oggi vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana