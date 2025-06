Home

Marco Landi passa a FdI? Possibile scontro Amadio-Landi alle prossime regionali?

10 Giugno 2025

Livorno 10 giugno 2025

Toscana, il termometro politico si scalda, e stavolta a muovere gli equilibri non è una dichiarazione ufficiale, ma un rumor che rimbalza con insistenza tra i corridoi del Consiglio Regionale (e non solo): Marco Landi, consigliere della Lega nonché vicepresidente dell’assemblea toscana, sarebbe pronto a lasciare il Carroccio per passare a Fratelli d’Italia.

A parlare non sono (ancora) le carte ufficiali, ma indiscrezioni raccolte tra ambienti vicini alla Lega e a FdI, secondo cui la scelta sarebbe già maturata. Abbiamo tentato più volte di contattare Landi telefonicamente, per avere conferme o almeno un commento, ma al momento non risponde.

Se la notizia fosse confermata, i numeri del centrodestra in Consiglio regionale non cambierebbero nei rapporti con la maggioranza di centrosinistra, ma gli equilibri interni alla coalizione sì:

la Lega scenderebbe a 4 consiglieri, mentre Fratelli d’Italia salirebbe a 7, consolidando il proprio ruolo di primo partito d’opposizione e preparandosi con ancora più forza al prossimo appuntamento elettorale.

Il tempismo fa pensare: un eventuale cambio di casacca potrebbe essere una mossa strategica in vista delle regionali 2025, dove FdI parte con i favori del pronostico rispetto al Carroccio in evidente calo.

E c’è già chi ipotizza un duello tutto interno al centrodestra: Marco Landi contro Marcella Amadio, consigliera comunale livornese e nome storicamente legato a FdI

Chi la spunterebbe in una sfida per uno scranno a Palazzo del Pegaso? Difficile dirlo adesso, ma è certo che, se confermata, la mossa di Landi sarebbe tutt’altro che secondaria. Non solo per la sua posizione attuale nel Consiglio regionale, ma per l’effetto domino che potrebbe provocare nella composizione delle liste e nella leadership della coalizione.

Per ora si tratta di “fanta-politica”, ma con risvolti sempre più concreti. La palla passa ora a Landi: una sua parola basterebbe a chiarire tutto. O ad aprire definitivamente un nuovo capitolo nel centrodestra toscano.

