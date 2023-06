Home

15 Giugno 2023

Marco Massoli è il nuovo capitano in casa Fides Pallacanestro Livorno

Livorno 15 giugno 2023 – Marco Massoli è il nuovo capitano in casa Fides Pallacanestro Livorno

MARCO MASSOLI

Classe ’94, ala grande che ricopre più ruoli, parte dalle giovanili Pielle percorrendo tutto il percorso dalla serie D fino alla C Gold nel biennio 2016/2018.

Nel 2020 si avvicina al Fides e si lega alla nostra squadra negli anni successivi giocando in serie D ed in C Silver lo scorso campionato.

“In questi due anni ne abbiamo apprezzato passione, atleticita, serietà e correttezza”. -Dicono in casa Fides e proseguono-

“Per il prossimo anno gli abbiamo chiesto di più e lui ha risposto ancora presente!

Quindi siamo felici di affermare: Ancora insieme, Capitano!”

Le parole di Marco: «Sono molto contento ed onorato di questa decisione da parte della società, da parte mia metterò tutto il mio impegno per essere un adeguato capitano»

Le parole della Società: «La Fides è estremamente contenta di aver scelto Marco come nuovo capitano, secondo noi è il giusto trait-d’union e di continuità tra la passata stagione e la nuova squadra che affronterà il prossimo campionato di C Unica»

