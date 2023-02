Home

12 Febbraio 2023

Marco Mengoni con “Due Vite” vince Sanremo 2023 (Video)

Sanremo 12 febbraio 2023

Il Festival di Sanremo 2023 ha visto l’affermarsi di Marco Mengoni come vincitore con il suo brano “Due Vite”. Una notte indimenticabile per l’artista, che si è classificato al primo posto, seguito da Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai. Marco ha voluto dedicare il suo trionfo a tutte le donne che hanno partecipato al festival, riconoscendo il loro contributo al panorama musicale italiano. Con la commozione ancora negli occhi e il premio stretto tra le mani, ha dichiarato che “è giusto dedicare la vittoria alle artiste che hanno portato su questo palco pezzi meravigliosi”. Un momento di riconoscimento per la musica italiana, dove la bellezza e la qualità sono state celebrate dalle voci di entrambi i generi.

MENGONI sul palco canta “Due Vite”



Il verdetto finale, Amadeus: Vince la 73esima edizione del festival di SanRemo…



