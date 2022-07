Home

Marco Mori è il nuovo allenatore dell'Us Livorno Basket. Torna in amaranto anche Alessandro Congedo

21 Luglio 2022

Marco Mori è il nuovo allenatore dell’Us Livorno Basket. Torna in amaranto anche Alessandro Congedo

Livorno 21 luglio 2022

L’Us Livorno Basket annuncia il nuovo allenatore della prima squadra: Marco Mori. Sarà infatti l’esperto coach a guidare gli amaranto nella prossima stagione che, dopo il ripescaggio ormai certo in C Silver (il 25 ci sarà l’ufficialità), si annuncia molto complicata (per il cambio dei regolamenti) ma altrettanto affascinante. Mori, che nella scorsa stagione è subentrato in corsa a Invictus ottenendo una salvezza difficilmente ipotizzabile, sostituisce Marco Pistolesi passato in C Gold ad Altopascio qualche settimana fa.

«L’Us Livorno – spiega il coach – mi ha cercato con insistenza e alla fine mi ha convinto. Saremo ripescati in C Silver e c’è l’ambizione di restare in questa categoria, che, con la modifica dei campionati, significa arrivare tra le prime dieci. E ci proveremo. Per parlare di roster è ancora presto: il cantiere è appena iniziato: cercheremo di verificare le conferme e come integrare la squadra. Un campo aperto, ed in base alle mie caratteristiche di gioco vediamo cosa riusciamo ad allestire. La società ha uno staff di allenatori molto capaci e a livello di settore giovanile stanno portando su il vivaio. Mancano le annate finali, quelle più prossime alla prima squadra, tuttavia, potremo portare qualcuno ad allenarsi con noi, con attenzione».

La società presieduta da Paolo Vullo annuncia anche l’arrivo-ritorno di Alessandro Congedo, dopo l’anno di Erasmus in Spagna e la stagione della promozione in serie B con la maglia della Pielle.

