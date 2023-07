Home

Marcucci (Confcommercio): “Non ho assolutamente intenzione di candidarmi. Ho altre priorità”

10 Luglio 2023

La risposta alle dichiarazioni su Facebook di Potere al Popolo

Circa le dichiarazioni di Potere al Popolo sulla cena di Confcommercio “solo per ricchi” e “con personaggi della politica/imprenditori”, risponde la presidente Francesca Marcucci.

Potere al Popolo aggiungeva al suo post di accusa su Facebook che questa sarebbe “cercata dalla destra come candidata sindaco”.

“No, assolutamente No. Non ho intenzione di candidarmi come sindaco – ci spiega a margine dell’evento dedicato a Riccardo Cioni Francesca Marcucci – L’ho già detto, io rappresento nelle imprese una associazione di categoria.

Sono un piccolo imprenditore che lavora 10/12 ore al giorno. La mia priorità è mantenere sana la mia azienda e i miei dipendenti, che per me sono una famiglia.

La seconda priorità è quella di continuare sino al termine il mio mandato come presidente provinciale di Confcommercio e vicepresidente regionale.

Il nostro (la cena) era un contributo per far conoscere quanto è bella Livorno, spero sia facilmente comprensibile.

Sui cosiddetti ‘personaggi’ presenti, posso dire che c’era tanta gente normale, come mi ritengo anche io; c’erano dei politici come è normale che ci fossero nella promozione di una città.

La cifra richiesta è normale per il menu offerto (dall’antipasto al dolce) e alla luce degli aumenti dei prezzi che purtroppo ci sono stati. Aumenti che vedono tutti coloro che fanno personalmente la spesa, e la spesa – da persona normale – la faccio anche io, anche se sono stata definita per l’ennesima volta una figlia di papà”.

