Mare Bus, da luglio attive due linee a Castiglioncello

Castiglioncello

26 Giugno 2021

Rosignano (Livorno) 26 giugno 2021

Dal 1° luglio al 31 agosto sarà attivo a Castiglioncello il servizio Mare Bus, con due linee che collegano le Spianate, il centro, la zona mare, la Stazione ferroviaria, Portovecchio e Caletta.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e di CTT Nord, gli utenti potranno lasciare l’automobile ai parcheggi per spostarsi a Castiglioncello in modo comodo e maggiormente sostenibile.

La linea Mare Bus Blu partirà dal parcheggio Infantino, passerà da via Fucini, via Biagi, via Fellini, via Marconi; arriverà alla Stazione Fs e proseguirà verso Porto Vecchio, via Macchiaioli, via della Ragnaiai, via Solferino, via Adda e tornerà al capolinea del parcheggio Infantino per un percorso di circa 33 minuti.

La prima corsa del mattino è alle 8.30 e l’ultima alle 20.10 sia per i giorni feriali che per i festivi.

Anche la linea Mare Bus Verde partirà dal parcheggio Infantino, ma passerà da via Brenta, via Macchiaoli (Castello Pasquini), piazza della Vittoria, Stazione Fs, Porto Vecchio, Aurelia e tornerà indietro fino al parcheggio. Il percorso ha una durata di circa 20 minuti.

Fino al 29 luglio, tutti i giorni la prima corsa è alle 8.30 e l’ultima alle 20, mentre dal 30 luglio al 29 agosto, venerdì, sabato e domenica e il 15 agosto le corse proseguiranno fino alle 1 di notte.

