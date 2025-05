“Mare di Vino e DiGusto”: lanciato l’evento enogastronomico, iscrizioni aperte

Home

20 Maggio 2025

“MAREDIVINO E DIGUSTO”: UNA NUOVA MANIFESTAZIONE TARGATA FONDAZIONE LEM INSIEME A FISAR LIVORNO E SLOW FOOD TOSCANA ED IN COLLABORAZIONE CON VETRINA TOSCANA.

A Livorno dal 29 novembre al 1° dicembre. Location d’eccezione, il ModiglianiForum.

Da oggi aperte le iscrizioni per i produttori vinicoli e dell’area food.

Presentato questa mattina “MareDiVino e DiGusto” – a Livorno da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre -, il nuovo evento enogastronomico che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo dell’area livornese e l’eccellenza della sua tradizione gastronomica, aprendosi ai produttori dell’intera costa toscana e di altre aree vinicole. Nella veste di Mostra Mercato, la manifestazione si propone anche quale strumento di promozione turistica della costa, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario.

“MareDiVino e DiGusto” riprende e rilancia in questa chiave la storica manifestazione ideata e organizzata per dodici anni da Fisar delegazione Livorno. Ma molte sono le novità di questa tredicesima edizione rispetto al passato.

La prima e più importante è l’ingresso di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea quale soggetto organizzatore della manifestazione per conto del Comune di Livorno insieme a Fisar Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana con il supporto di Slow Food Livorno, ed in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto che unisce enogastronomia territoriale e attenzione all’ambiente con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Accanto a questo, l’evento cambia la sua fisionomia arricchendosi di un’importante componente gastronomica legata al territorio per valorizzarne al meglio la proposta.

Infine, ma non meno importante, “MareDiVino e DiGusto” si svolgerà in una location che si adatta al meglio alle esigenze del pubblico e soprattutto degli espositori che saranno chiamati a partecipare. Si tratta del Modigliani Forum di Livorno, una struttura capiente, ben attrezzata, con ampia disponibilità di parcheggi e posta in prossimità dell’autostrada, della superstrada Firenze-Pisa-Livorno e della stazione ferroviaria. Insomma, una struttura finalmente all’altezza di una manifestazione che punta a collocarsi tra le più importanti della regione e sicuramente come la capofila della costa toscana.

Da oggi sono aperte le iscrizioni all’evento sul sito www.maredivinoedigusto.it. Qui sono presenti due form.

Iscrizione produttori vinicoli: quota di partecipazione 300€ + iva (250€ per chi conferma l’iscrizione e il pagamento entro il 31 luglio 2025)

Iscrizione area food: quota di partecipazione 250 € + iva – (200€ per chi conferma l’iscrizione e il pagamento entro il 31 luglio 2025).

La quota per i Presidi Slow Food o per produttori agricoli/allevatori che non fanno somministrazione durante l’evento è di 150€ + iva (100€ per chi conferma l’iscrizione e il pagamento entro il 31 luglio 2025).

La manifestazione ospiterà fino a 150 produttori vinicoli e 40 produttori e trasformatori della rete Slow Food. Con loro sarà presente anche l’Associazione Tortai della CNA di Livorno che proporranno la torta di ceci e il famoso “5 e 5”.

Gli orari di apertura di “MareDiVino e DiGusto” saranno i seguenti: sabato 29 e domenica 30 novembre ore 11.00 – 19.00, lunedì 1° dicembre (riservato agli operatori accreditati) ore 11.00 – 16.00.

DICHIARAZIONI

“MareDiVino e DiGusto” è stato presentato questa mattina a Villa Mimbelli, presenti l’assessore a turismo e commercio del comune di Livorno Rocco Garufo, il coordinatore di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea Adriano Tramonti, la presidente di Slow Food Livorno Valentina Gucciardo, la Delegata Fisar Livorno Lisa Marinai e Cristiano Pullini, assessore al turismo del comune di Castagneto Carducci capofila dell’Ambito turistico Costa degli Etruschi.

“Come Fondazione LEM abbiamo accolto l’appello a tenere in vita una manifestazione che, da ormai tredici anni, Fisar realizzava in collaborazione con Slow Food – afferma Adriano Tramonti – La dimensione raggiunta dall’evento, infatti, non permetteva più una gestione affidata al solo impegno di volontari. Dopo la pausa dello scorso anno arriva, dunque, un up grade che vede la gestione diretta di Fondazione LEM e un orientamento più marcato vesto il food che si rintraccia in quel “DiGusto” presente nel nome. La Fondazione punta con questo evento a rafforzare la sua mission promozionale del territorio in chiave enogastronomica. Oggi viene sancito questo nuovo inizio caratterizzato da una location adeguata agli obiettivi, il PalaModigliani. Questa permetterà, infatti, un raddoppio degli operatori vinicoli che potranno aderire, passando da 80 a 150. È stata prevista un’area destinata a show coking su palco, uno spazio seminari ed uno spazio ospitalità per bambini. Il PalaModigliani – conclude Tramonti – si presenta come un luogo perfetto da un punto di vista logistico per la facilità di accesso, parcheggio, vicinanza ad autostrada e superstrada ed a strutture alberghiere di livello. Il 20 e 30 novembre saranno i due giorni dedicati al BtoC, quindi aperta al pubblico, quella del 1° dicembre al BtoB, quindi agli incontri tra operatori del settore”.

“Uno degli assi portanti del nostro piano di sviluppo e di marketing – evidenzia Rocco Garufo – è la costruzione di prodotti della filiera dell’enogastronomia. Tutto ciò che racconta l’eccellenza del territorio sono il vino e l’enogastronomia che saranno i protagonisti di Mare Divino e di Gusto, una manifestazione che avrà senza dubbio successo come è sempre stato dalla sua fondazione. Ringrazio Cristiano Collini, assessore al turismo di Castagneto Carducci e capofila dell’ambito “Costa degli Etruschi” che sotto il profilo della produzione vinicola, ma anche dell’enogastronomia rappresenta un’eccellenza con un marchio a livello internazionale molto riconosciuto come quello di Bolgheri. L’evento di novembre è il terreno pratico sul quale iniziare una proficua collaborazione. In un certo senso sperimentiamo quello che dice la legge regionale, ovvero i finanziamenti li daremo prevalentemente in progetti di cooperazione e cooperazione fra ambiti. E naturalmente diciamo che come sempre tutto questo è stato possibile, perché Fisar e Slow Food sono elementi che fanno da collante. Oggi noi lanciamo l’iniziativa, abbiamo anche attivato un canale con Toscana Promozione Turistica e con la Regione Toscana, per cui vorremmo coinvolgere la Toscana con le eccellenze che questa regione può mettere in campo. L’obiettivo è che Mare Divino e di Gusto, diventi, come lo era già, uno dei fiori all’occhiello della promozione e della valorizzazione del territorio. Il salto di qualità lo abbiamo compiuto in questi anni anche grazie al piano di sviluppo e di marketing turistico di cui ci siamo dotati”.

Sottolinea Cristiano Pullini: “L’Ambito Livorno ha il capoluogo ma non il territorio, l’Ambito Costa degli Etruschi ha il territorio ma non il capoluogo. Ben vengano, dunque, sinergie tra due fratelli separati alla nascita. Importante è collaborare a partire dal contesto enogastronomico, così importante per la scelta di soggiorno dei visitatori regionali come evidenziato dai dati di Toscana Promozione Turistica. Mancava nell’area costiera un evento che fungesse da vetrina per tutti i prodotti enologici e gastronomici della costa. Da parte nostra la massima collaborazione per questo primo esperimento di collaborazione tra i due Ambiti tristici”

Afferma Lisa Marinai: “Siamo felici che Comune di Livorno, Fondazione LEM e ambito Costa degli Etruschi abbiano apprezzato ed accolto la nostra proposta. La manifestazione è nata nel 2010 per promuovere i prodotti vitivinicoli del territorio dei due attuali Ambiti turistici in un momento in cui molto poche erano le manifestazioni legate al vino. Negli anni è rimasta ferma la collaborazione con Slow Food e con le eccellenze di cui è ambasciatrice. Il cambio di gestione organizzativa e di location permetterà sicuramente un salto di qualità. Tra le altre novità, la possibilità di acquisto diretto dei prodotti da parte dei visitatori e il terzo giorno dedicato al BtoB”.

“Il coinvolgimento del livello regionale di Slow Food – evidenzia Valentina Gucciardo – ha permesso nelle due ultime edizioni e anche nella prossima di presentare eccellenze dell’intero territorio regionale. Grazie a questo e ad un protocollo firmato con Vetrina Toscana, si andrà oltre il patrimonio irrinunciabile dei Presidi Slow Food, per valorizzare produttori e aziende che agiscono nel rispetto dell’ambiente e di tutta la filiera dei lavoratori. Cosa di cui andiamo fieri, quest’anno torneremo a proporre uno spazio bambini dove le famiglie potranno partecipare a laboratori di cucina e degustazione in linea con il progetto Vetrina Toscana Kids che viene realizzato solo a Livorno”.

