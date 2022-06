Home

27 Giugno 2022

Mare e disabilità, sostituite le vecchie pedane ad aggiunte delle nuove nelle spiagge libere di Bibbona

Bibbona (Livorno), 27 giugno 2022

Accessibilità delle spiagge, posizionate le nuove pedane in legno

Ultimati i lavori finalizzati a rendere più accessibili le nostre spiagge:

gli operai forestali comunali, con il supporto degli operatori Asbi, coadiuvati dal tecnico comunale Faltoni Francesca, hanno posizionato in corrispondenza dei più importanti accessi al mare sulla spiaggia libera circa 150 metri di pedane per la mobilità in legno Ipè.

Le nuove pedane, con una larghezza di 1,20 metri, sono andate a sostituire le vecchie ed obsolete pedane in pvc ed in parte ad implementare le zone dove tali infrastrutture mancavano.

Si tratta di un intervento che oltre, all’impegno delle risorse umane, ha comportato per le casse comunali, una spesa complessiva di circa 30mila euro.

L’accessibilità alle spiagge, oltre ad essere un adempimento obbligatorio anche in termine di riconoscimenti ambientali, quali la Bandiera Blu e la Certificazione Emas, rappresenta per questa amministrazione una prerogativa fondamentale per dare una risposta a quella rilevante percentuale di fruitori, caratterizzata da giovani coppie con bambini piccoli, persone anziane e soggetti con impedita e/o limitata capacità motoria.

Con la realizzazione di questo intervento, il litorale che si snoda dalla località Gineprino, al confine con il Comune di Castagneto Carducci, e la spiaggia per cani posta all’interno della riserva biogenetica dei Tomboli, lato nord, grazie anche al fattivo contributo dei singoli concessionari che con le loro pedane garantiscono la fruibilità ai loro clienti, diventa quasi completamente accessibile.

Si tratta, quindi, di un intervento per una fruizione avanzata dell’arenile, con l’obiettivo di approdare nel breve tempo a garantire la massima accessibilità ed eliminare completamente qualsiasi barriera: l’eliminazione delle barriere architettoniche, infatti, rappresenta una delle priorità dell’amministrazione comunale ed il tema delle spiagge accessibili ed inclusive sarà debitamente apprezzato anche e soprattutto nell’imminente Piano della Costa.

